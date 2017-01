“Los milicianos también están comprometidos con el proceso de paz” Marcos Calarcá

Este martes, 31 de enero, en la Casa de Nariño, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, hizo referencia a que los milicianos de las Farc no ingresarán a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. De inmediato desde algunos sectores políticos, como el uribismo, criticaron el anuncio por considerar que estas personas quedarían por fuera del proceso.

Sin embargo, al ser consultado por Caracol Radio, Marcos Calarcá explicó que esas afirmaciones no con ciertas y que los milicianos están plenamente comprometidos con lo pactado entre las partes y que aunque no entrarán a las zonas harán todos los procesos que se han acordado, incluso el de la dejación de las armas.

“Lo que acordamos es que solo en casos especiales, que tienen que ver con la seguridad, los milicianos irían a las zonas, el resto no, pero eso no significa que queden por fuera del proceso, sencillamente están vinculados pero desde sus lugares de origen, desde sus viviendas”.

Hizo énfasis en que todo lo pactado se cumplirá y que no hay lío en que los milicianos no ingresen a las zonas. “Ellos están en el proceso, es un compromiso del Gobierno y la Fuerza Pública no de hostigarlos”.

Frente al traslado de los guerrilleros por las montañas de Colombia, dijo que se han presentado problemas por el clima en algunas zonas y otros logísticos, pero que los desplazamientos han sido positivos.