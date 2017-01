Brasil exalta el trabajo de "alto nivel" en la frontera con Colombia

El ministro de Defensa de Brasil, Raúl Jungmann, quien se reunió hoy en la ciudad amazónica de Manaos con su homólogo colombiano, Luis Carlos Villegas, exaltó el trabajo de "alto nivel" que ambos países realizan para el control de la extensa frontera.

"Lo que estamos haciendo con Colombia es un trabajo de alto nivel que va a tener efecto en la raíz, en lo que tiene que ver con el efectivo (policial). Es imposible resolver los problemas en las fronteras sin la cooperación de los países vecinos", comentó Jungmann en declaración a periodistas.

Sobre ese trabajo bilateral en la frontera con Colombia, Jungmann resaltó que "la frontera brasileña es la tercera mayor del mundo", lo que supone "un gran desafío" para su control.

"Nosotros tenemos una relación de paz y cooperación con nuestros vecinos fronterizos, pero hemos visto el crecimiento de algunos crímenes", subrayó.

El encuentro entre los dos ministros, que tuvo lugar en el Comando Militar de la Amazonía, es el primero de los programados por Brasil en materia de defensa con otros países de Suramérica.

"Muchas veces me preguntan por qué no hay más efectivos en la línea de frontera. Sustentarlos es un problema logístico que no se puede olvidar", relató Jungmann, quien detalló el número de efectivos de los pelotones, batallones y brigadas es de entre 4.000 y 4.500 personas.

No obstante, Jungmann resaltó que "es imposible resolver los problemas transfronterizos sin contar con el apoyo y cooperación de los países vecinos" y subrayó la importancia de las relaciones bilaterales con Colombia.

Durante el encuentro, Villegas recibió de Jungmann la Orden del Mérito de Defensa, en el grado de Gran Cruz.

El titular de la cartera de Defensa de Brasil comentó también sobre los recursos por 450 millones de reales (unos 150 millones de dólares) que el Gobierno federal destinará a los estados del país para mejorar sus sistemas de seguridad en los presidios y enfrentar la crisis penitenciaria que se agravó en algunas regiones.

En lo que va del año más de 130 presos murieron en diferentes rebeliones entre bandas criminales rivales, las más graves en los estados de Amazonas y Roraima (norte) y Río Grande do Norte (nordeste).

Precisamente, Jungmann encabezó hoy un operativo de las Fuerzas Armadas en la Cárcel Pública Raimundo Vidal Pessoa, en el centro de Manaos, y a donde fueron remitidos algunos presos del Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj), en el que una rebelión terminó en los primeros días del año con 56 muertos.

Los equipamientos de seguridad y tecnología utilizados en los juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 están siendo utilizados en las revistas de las Fuerzas Armadas en diferentes presidios del país, la primera la semana pasada en Natal, capital de Río Grande do Norte, donde 26 presos murieron en un motín.