EEUU deja entrar israelíes nacidos en países vetados sin pasaporte originario

Los ciudadanos israelíes nacidos en alguno de los siete países vetados por el decreto del presidente estadounidense, Donald Trump, podrán entrar en EE.UU. siempre que no tengan un pasaporte válido del país originario.

La embajada estadounidense en Tel Aviv confirmó hoy estos términos tras la polémica orden que en Israel afecta a la comunidad "mizrahí" (judíos de los países árabes e Irán), entre los que se cuentan decenas de miles de judíos que han emigrado desde el Yemen desde los años cincuenta.

"Si tienes actualmente una visa de Estados Unidos en tu pasaporte israelí y has nacido en Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria o el Yemen y no tienes un pasaporte válido de uno de estos países, tu visa no será cancelada y seguirá siendo válida", notificó la sede diplomática.

Añadió que la concesión de visados seguirá el proceso habitual "si los ciudadanos israelíes no tiene un pasaporte válido de estos países y no se han declarado nacionales de algunos de los Estados vetados".

La Embajada aclara que la autorización final para entrar en Estados Unidos será siempre determinada en el lugar de acceso.