Exguerrillero uruguayo Amodio Pérez viajará a España este jueves

El exguerrillero del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) Héctor Amodio Pérez, quien en 2015 retornó a Uruguay desde España y fue encarcelado y luego liberado por delitos cometidos en la dictadura, volverá este jueves al país del que regresó, dijo hoy a Efe su abogado, Andrés Ojeda.

Amodio fue autorizado a mediados del pasado enero por la Justicia uruguaya a salir del país entre los próximos 1 de febrero y 20 de marzo, y aunque su abogado no supo precisar el día de su regreso, supuso que su defendido aprovechará el permiso hasta el final del plazo.

Se trata de la segunda autorización que la Justicia concede a Amodio para salir del país después de que a finales de 2016 se le otorgara un primer permiso que el exguerrillero no pudo disfrutar debido a un problema con el sector de migraciones, explicó Ojeda.

"Él originalmente tuvo dos presumarios, dos investigaciones. Por cada una de ellas se le cerró frontera, después esas causas se unificaron y tramitó todo por una sola. Pedimos que le levantaran el cierre de fronteras y le levantaron en la causa unificada, pero migraciones tenía dos ingresos de cierre", dijo el abogado.

"Ahora sí, no hay ningún argumento para que él no viaje, le guste a migraciones o no le guste, de parte de España no hay ningún problema, eso ya lo sabemos", concluyó Ojeda.

Amodio recibió en su regreso al país dos denuncias por su supuesta complicidad con los militares que tomaron el poder tras el golpe de Estado en 1973 en la detención y tortura de personas en el preludio de la dictadura pero que persistieron durante la misma.

En la actualidad, es considerado un traidor por los exmiembros del MLN-T, entre los que se encuentra el expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015), debido a que los militares con los que supuestamente colaboró le concedieron un salvoconducto y un pasaporte para marcharse del país con el nombre de Walter Correa a cambio de colaboración en 1973.