Brasileña Ligia Amadio asume como primera directora de Filarmónica Montevideo

La brasileña Ligia Amadio, considerada como una de las más destacadas de la actualidad en Suramérica, fue presentada hoy en el Teatro Solís de Montevideo como la primera directora titular y artística de la Orquesta Filarmónica de la capital uruguaya.

"Estoy absolutamente entusiasmada y con la perspectiva de estar conviviendo con esta maravillosa orquesta y con el público uruguayo, que adoro, y muy animada con las perspectivas artísticas de nuestra programación", dijo Amadio a la prensa tras su presentación.

Según la directora, la temporada que viene dejará un lugar "privilegiado" para los músicos uruguayos.

"Vamos a hacer hincapié en la música uruguaya, en los compositores y solistas uruguayos, además de la gran música internacional, que también es siempre parte de loas temporadas de las orquestas", dijo.

Asimismo, respecto a las políticas de descentralización de la Intendencia de la ciudad, Amadio dijo que el objetivo de la Filarmónica será "elevar la orquesta lo máximo posible a un público distinto del público del Solís".

"Todo el público tiene el derecho de escuchar a la Filarmónica y la música clásica, porque la gente a veces dice que no le gusta la música clásica porque no la conoce, porque no tiene oportunidad de convivir con esta música", aseguró la directora brasileña.

Concretamente, la orquesta ofrecerá a lo largo de 2017 un total de 39 conciertos entre los que se incluyen varios en iglesias, en municipios y al aire libre como parte de dicha política de descentralización, además de los 20 de la temporada oficial y otros conciertos extraordinarios (en el Día de la Mujer o por el aniversario del tango "La Cumparsita").

Siguiendo la línea de las políticas de igualdad de género impulsadas por la ciudad, también habrá tres directoras invitadas que liderarán la orquesta en conciertos especiales.

"Es una innovación porque las mujeres están siempre muy alejadas de los podios", dijo Amadio.

La directora brasileña, que lleva trabajando ya tres meses en la organización de la temporada, se estrenará el próximo 12 de febrero en un concierto en la rambla de la ciudad que rendirá homenaje a los ritmos latinoamericanos.

Amadio, que ya trabajó el Uruguay al frente de la orquesta del Auditorio Nacional, cuenta con experiencia en América, Europa y Asia y ha sido la primera mujer galardonada en 30 años de existencia del Concurso Internacional de Tokio en 1997, además de contar con importantes premios a la dirección en Chile y Brasil.