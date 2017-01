Actor de 'Juego de tronos' revela la edad de cuando perdió la virginidad

A diferencia de su personaje en la popular serie 'Juego de tronos', Jon Nieve, el actor Kit Harrington no perdió la virginidad en una cueva con el gran amor de su vida, sino en un entorno mucho más mundano y antes de sentirse completamente preparado.

"Lo mío fue la típica experiencia adolescente, en una fiesta. Me parece que era demasiado joven, casi seguro", recuerda el intérprete en una entrevista a la revista ELLE, aunque negándose a especificar si con 'demasiado joven' se refería a la tierna edad de 13 años. "No, no éramos tan grandes, pero no vas desencaminado. Creo que tanto la chica como yo queríamos hacerlo: cuando eres joven, o bien esperas a estar preparado para hacerlo bien, o decides seguir adelante para quitarte cuanto antes del medio ese trámite".

Actualmente Kit mantiene una relación sentimental con Rose Leslie, su interés amoroso en la pequeña pantalla después de conocerse rodando la famosa ficción televisiva. Sin embargo, a pesar de la gran fama que ha ganado el intérprete en los últimos años, ambos han conseguido mantener su vida privada en un discreto segundo plano limitándose a aparecer en público juntos en contadas ocasiones.

Ese secretismo en torno a su intimidad, sumado a la fascinación que provoca el atractivo físico de Kit, ha dado pie a un sinfín de rumores sobre él, a cada cual más absurdo, en la esfera virtual. Pero curiosamente, uno de los más extraños, que un antepasado suyo diseñó el primer retrete con cisterna para la reina Victoria, resulta ser también uno de los pocos ciertos.

"Esos es 100% verdad. Ese modelo se llama el 'John Harington'. Me alegro de que no se llame solo 'el Harington'. Mi familia también escribió un montón de poesías malas para su majestad. Yo he heredado los genes de poeta frustrado, pero no los de inventor", afirma.