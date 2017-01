Celine Dion rebaja de 72,5 a 38,5 millones de dólares el precio de su mansión

La lujosa propiedad emplazada en la ciudad costera de Jupiter tiene una extensión de 2,3 hectáreas y está dotada de dos piscinas interconectadas, con puentes y toboganes, ocho cañones de agua y tres casas con vistas al océano.



El precio de venta de la mansión de la creadora de "My Heart Will Go On", del filme "Titanic", supone una considerable rebaja respecto a su precio de salida en 2013, cuando Dion pedía 72,5 millones de dólares, y de 2016, 45,5 millones de dólares, recogió el diario local The Sun Sentinel.



La mansión principal de 930 metros cuadrados dispone de dos dormitorios para niños con sus propios cuartos de baño y un dormitorio principal con una terraza con vistas al Atlántico y embarcadero con bañera de hidromasaje.



En enero pasado Celine Dion enviudó de René Angélil, quien además de esposo fue su agente y murió en Las Vegas tras una larga batalla contra el cáncer. La cantante tiene tres hijos: René-Charles, de 15 años, y los gemelos Eddy y Nelson, de 6 años.