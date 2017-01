Casi 2 millones de turistas pasaron por el aeropuerto de Montevideo en 2016

En 2016 partieron, arribaron o estuvieron en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, a las afueras de Montevideo y el más importante del país, 1,9 millones de turistas, lo que supone un incremento del 11 % respecto a 2015, informaron hoy fuentes oficiales.

La promoción realizada en el exterior por el Ministerio de Turismo de Uruguay "dio sus frutos" para lograr un crecimiento en el movimiento de pasajeros, dijo Diego Arrosa, gerente general de Puerta del Sur, la empresa concesionaria del aeropuerto, recogió un comunicado de la Presidencia de la República.

Asimismo, Arrosa enumeró entre los factores que contribuyeron al incremento del movimiento la "coyuntura de precios muy competitivos de pasajes que determinó que creciera el turismo emisivo".

"Hay tarifas más convenientes, porque hay más oferta, es decir más compañías aéreas que sumaron destinos", explicó.

El gerente agregó que las nuevas aerolíneas que se comenzaron a operar el pasado año en el aeropuerto de Carrasco, como la brasileña Azul, la chilena Sky Airline y la boliviana Amaszonas, además de la multinacional Latam que incorporó vuelos a Perú, contribuyeron a la "dinamización de esos destinos".

"Sucede con Santiago y con el puente aéreo Montevideo-Buenos Aires. La reducción del costo de los pasajes y un tipo de cambio estable ayuda al poder adquisitivo en dólares y permite que la gente viaje", indicó.

Por su parte, la ministra de Turismo de Uruguay, Liliam Kechichian, sostuvo que la cartera a su cargo y Puerta del Sur lograron realizar un "buen trabajo de coordinación en la promoción".

El nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco, cuyo proyecto fue diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, se inauguró en diciembre de 2009, ocupa una superficie de más de 45.000 metros cuadrados y está dotado de ocho puertas de embarque, cuatro de ellas equipadas con mangas telescópicas.

En 2016, fue reconocido como el mejor aeropuerto de América del Sur por el ránking del portal The Guide to Sleeping in Airports, que se elabora en base a la opinión de 25.000 viajeros sobre diferentes aspectos de las terminales aéreas.