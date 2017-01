Los 10 fichajes a tener en cuenta del mercado de pases europeo

Sin duda, el último día del mercado de pases es emocionante, por las grandes sorpresas y jugadores que son transferidos a los distintos equipos de Europa. Acá, les mostramos los 10 jugadores que, sin duda, darán de qué hablar en este 2017.

Julian Draxler al PSG (Francia)

El mediocampista alemán llega como una de las grandes incorporaciones del equipo parisino. Se calcula que el exjugador del Wolfsburgo le costó 36 millones de euros –cifra superior a los 131 mil millones de pesos- a los jeques dueños del conjunto francés.

Memphis Depay al Lyon (Francia)

El delantero de 22 años viene procedente del Manchester United. Aunque no marcó goles con los Diablos Rojos en la segunda parte del 2016, el conjunto de Francia pagó 16.5 millones de euros o cerca de 52 mil millones de pesos por el jugador holandés.

Dimitri Payet al Marsella (Francia)

“Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo” aseguró el futbolista francés, en forma de amenaza ante las directivas del West Ham. Finalmente, Payet aterrizó en Marsella, y el club de Londres pagará a todos sus hinchas que quieran cambiar la camiseta del jugador.

Patrice Evra al Marsella (Francia)

Después de disputar 13 partidos en la primera mitad de la temporada 2016-2017 con la Juventus de Italia, el jugador nacido en Senegal y nacionalizado francés se convirtió en refuerzo del Olympique de Marsella, donde jugará hasta el 2018.

Gabriel Jesús al Manchester City (Inglaterra)

Calificado como una de las grandes promesas, el brasilero de 19 años ya conforma la plantilla del equipo de Manchester, donde ya ha jugado 2 partidos, sumando 98 minutos en el campo de juego.

Jesé a Las Palmas (España)

Al no obtener la continuidad esperada en el Paris Saint German, el jugador ha regresado a España, aunque no al Real Madrid, equipo donde fue parte de la plantilla profesional, sino en Las Palmas, equipo al que fue cedido.

Ranocchia al Hull City (Inglaterra)

A sus 28 años de edad, el jugador italiano sale por primera vez de su país, con rumbo a la Premier League. El defensor fue cedido del Inter de Milán, y jugará en Inglaterra hasta final de temporada.

Ivanovic al Zenit (Rusia)

En total, transcurrieron 8 años desde la llegada de Branislav Ivanovic al Chelsea, hasta su salida al fútbol de Rusia. Aunque el serbio logró ser parte esencial en diversos títulos con el conjunto inglés, la falta de minutos ha obligado su salida al Zenit.

Stevan Jovetic al Sevilla (España)

El futbolista nacido en Montenegro llega al fútbol español en calidad de cesión, luego de una temporada y media al servicio del Inter de Milan, donde disputó 33 partidos.

Lucas Ocampos al A.C. Milan (Italia)

Ante la salida de M´Baye Niang al fútbol de Inglaterra, el conjunto italiano confirmó la contratación de Lucas Ocampos, argentino de 22 años, proveniente del Genoa, donde disputó 14 partidos y marcó 3 goles en la liga italiana.