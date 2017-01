El argentino que ganó la Liga Premier inglesa con el Leicester pero ahora se siente traicionado

Getty Images

Ulloa llegó al Leicester en 2014 en un fichaje que en su momento fue récord para el club.

Un gol suyo causó una explosión de júbilo de tal magnitud que quedó registrada oficialmente como un pequeño "terremoto" en el centro de Inglaterra.

Fue un gol clave, en el último minuto, que le dio la victoria y tres puntos de oro al Leicester City en la histórica campaña que terminó con la sorprendente coronación como campeón de la Liga Premier.

Pero ahora el argentino Leonardo Ulloa prometió que nunca más jugará por los "Zorros" y que se siente traicionado por el club y el entrenador italiano Claudio Ranieri.

Getty Images

Tras un comienzo fulgurante, el protagonismo de Ulloa ha ido disminuyendo con el paso del tiempo.

El delantero de 30 años fue en 2014 el fichaje más caro de la historia del club (US$14,8 millones) y desde el primer partido se convirtió en uno de los favoritos de la grada, anotando cinco goles en sus primeros cinco partidos , incluyendo dos en la espectacular remontada del Leicester frente a Manchester United que por primera vez perdió un partido de la Premier tras tener una ventaja de dos goles (5-3).

Luego ayudó al equipo a mantener la categoría y formó anotó goles clave para la obtención del campeonato, pero su protagonismo fue disminuyendo con el paso del tiempo.

Este año sólo ha sido titular un partido y ha anotado apenas un gol.

Ulloa pidió salir del club durante el mercado de transferencias que cierra este martes, pero el Leicester habría rechazado una oferta de Sunderland , lo que impulsó al jugador a acusar al club de haberlo "defraudado".

"Estoy triste por la situación porque han sido dos años maravillosos aquí", explicó el delantero sudamericana en entrevista con la cadena deportiva británica Sky Sports.

Getty Images

Ulloa logró algo que leyendas del fútbol inglés como Steven Gerrard no pudieron, ser campeón de la Liga Premier.

"Pero ahora en mi situación, sin ser parte de los planes, siento que la mejor manera de seguir hacia adelante es irme y poder ser feliz en otro lugar".

"El entrenador me ha venido diciendo en los últimos tres meses que si llega una oferta entre US$6 y US$8 millones él me dejaría ir".

"Según lo que entiendo, hay ofertas más grandes que esa que no han sido consideradas. Hoy me dice que quiere que me quede. Si me quedó afectará mi futuro y mi carrera", lamentó.

A Ulloa, que según Leicester no estará disponible para el partido que tiene el equipo este martes contra Burnley por estar lesionado, todavía le quedan 18 meses de su actual contrato.

"No está contento"

El delantero argentino llegó a Inglaterra cuando por fichó por el Brighton en enero de 2013 tras brillar con el Almería en el fútbol español.

Con 26 goles en 58 partidos en el club de la Championship , la segunda división del fútbol inglés, atrajo la atención del Leicester para el regreso de los "Zorros" a la Liga Premier.

En su primera temporada anotó 11 goles, sumando otros seis la pasada campaña.

PA

Ranieri dice que cuenta con Ulloa, pero la participación del delantero argentino está limitada a salir desde el banquillo.

Pero la irrupción de Jamie Vardy y la llegada del argelino Islam Slimani este año, tras establecer un nuevo récord para el club de US$36 millones, han limitado sus oportunidades en el primer equipo.

Pese a la situación, Ranieri aclaró que necesita al jugador para el resto de la temporada.

" No queremos venderlo . No quiero hacerlo porque sólo tengo Slimani", en referencia a las características del jugador argelino de ser un delantero con un físico potente y alto.

"Yo necesitó a otro", aseguró el técnico italiano.

"Quiero a Leo aquí y espero que pueda calmarse y entender mi situación. Por supuesto que no está contento y lo entiendo".

"El club sabe mi idea y Leo también la sabe muy bien. Es un jugador fantástico, una persona fantástica y creo en él ".

Más allá de las palabras de Ranieri habrá que esperar hasta la media noche de este martes para saber qué pasará con el delantero argentino, si terminará la temporada con el Leicester o firmará por otro club.