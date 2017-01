[Video] Los extraños gestos de Winona Ryder en los premios SAG

Los integrantes de la serie de televisión, ‘Stranger Things’ lograron el premio a Mejor Reparto. Cuando Winona Ryder y sus compañeros de serie subieron al escenario para recoger la estatuilla, llamaron la a tensión las graciosas caras que hacia Ryder en el momento que el actor Jim Hopper daba el discurso.

Winona Ryder expresando todas las emociones humanas en menos de treinta segundos. pic.twitter.com/0h5D43cQse — Frikisite (@Frikisite) 30 de enero de 2017

En la noche del domingo 29 de enero se realizaron los premios de cine y televisión por el Sindicato de Actores en Hollywood (SAG) en las que ganaron:

CINE

Elenco: "Hidden Figures".

Actor: Denzel Washington, "Fences".

Actriz: Emma Stone, "La La Land".

Actor de reparto: Mahershala Ali, "Moonlight".

Actriz de reparto: Viola Davis, "Fences".

Elenco de dobles: "Hacksaw Ridge"

___

TELEVISIÓN

Elenco de una serie de drama: "Stranger Things".

Actor en una serie de drama: John Lithgow, "The Crown".

Actriz en una serie de drama: Claire Foy, "The Crown".

Elenco de una serie de comedia: "Orange is the New Black".

Actor en una serie de comedia: William H. Macy, "Shameless".

Actriz en una serie de comedia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep".

Actor en una película para TV o miniserie: Bryan Cranston, "All the Way".

Actriz en una película para TV o miniserie: Sarah Paulson, "The People V. O.J. Simpson: American Crime Story".

Elenco de dobles: "Game of Thrones"