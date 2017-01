Kiev urge a Occidente a forzar a negociar a Rusia, incluso con más sanciones

El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, alertó hoy en Berlín del deterioro de la situación en el este del país y llamó a Occidente a forzar a Rusia a la mesa de negociación, incluso ampliando las sanciones, cuando en EEUU y la UE se habla de levantarlas.

Berlín, 30 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, alertó hoy en Berlín del deterioro de la situación en el este del país y llamó a Occidente a forzar a Rusia a la mesa de negociación, incluso ampliando las sanciones, cuando en EEUU y la UE se habla de levantarlas.

Poroshenko hizo estas declaraciones antes de reunirse con su máxima aliada en Occidente, la canciller alemana Angela Merkel, y anunció que entre ayer y hoy han muerto en el este de Ucrania siete soldados bajo el fuego rebelde y que otros 17 han resultado heridos.

Merkel, por su parte, indicó en esta comparecencia que en la práctica se ha roto el actual alto el fuego en Ucrania, que llevaba varias semanas en pie, pese a las múltiples violaciones previas de ambas partes.

"Acabamos de conocer que en las últimas horas el alto el fuego no existe, que hay soldados muertos" y que la situación en la zona de conflicto "es preocupante", señaló la canciller.

Según el relato del presidente ucraniano, cinco militares ucranianos murieron ayer y doce resultaron heridos, y esta mañana dos fallecieron y cinco más sufrieron heridas, a causa de los ataques de artillería desde núcleos urbanos del Donbass controlados por los rebeldes.

Poroshenko aseguró además que el lado ruso no ha reaccionado ante la demanda ucraniana de explicaciones ni ante la de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), encargada de supervisar sobre el terreno el alto el fuego.

Ante el agravamiento de la situación, el presidente ucraniano consideró que es importante llevar de nuevo a Rusia a la mesa de negociación con "suficiente argumentos" para poder "implementar completamente" el Acuerdo de Minsk.

Este pacto, sellado entre Kiev y Moscú a principios de 2015 con la mediación de Berlín y París, contempla la normalización de la situación de seguridad en la zona, como exigía Ucrania, a cambio de una mayor autonomía para la región y otras condiciones políticas, siguiendo las demandas de los prorrusos.

No obstante, su implementación lleva meses bloqueada por las diferencias entre ambas partes: Kiev exige que se avance en el desarme de la zona de conflicto, mientras los rebeldes prorrusos demandan ya avances en los apartados políticos del Acuerdo de Minsk.

Sobre todo, recalcó Poroshenko, hay que asegurar el "componente de seguridad" de este acuerdo, para el que "no hay alternativa", con el objetivo de que "acaben las muertes", también entre la población civil.

Por eso, "para llevar al lado ruso a la mesa de negociación", exigió que no se rebaje la "presión" sobre Moscú, haciendo referencia al debate sobre las sanciones a Rusia que tiene lugar tanto en EEUU desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, como en la Unión Europea (UE), donde algunos países se han mostrado reacios a prolongarlas.

"Si no es el caso (que Rusia se siente a negociar), creemos que las sanciones no sólo no deberían retirarse, sino que deberían reforzarse", manifestó Poroshenko.

En este sentido, el presidente agradeció la "posición de principios" de la canciller alemana en esta cuestión, pues siempre ha abogado por mantenerlas hasta que Moscú cambie de postura en el conflicto ucraniano.

Merkel, por su parte, reiteró que considera que las negociaciones entre Moscú y Kiev con la mediación franco-alemana son "el camino correcto" para lograr la "estabilidad política" y preservar la "integridad territorial" de Ucrania "pese a la persistente resistencia".

Asimismo sostuvo que Alemania hará "todo lo posible" para que el Acuerdo de Minsk, principal resultado de este formato a cuatro, salga adelante.

La canciller reiteró que se mantendrá "al lado" de Ucrania tanto para la resolución de esta crisis política como para afrontar sus problemas económicos, que han derivado en un "difícil programa" del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Merkel aplaudió la puesta en marcha de reformas en Ucrania y se alegró de que la economía siga creciendo en este país de Europa del Esta pese a encontrarse en "tiempos duros".