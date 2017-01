"Hidden Figures" sorprende en los Premios SAG

"Hidden Figures", un edificante drama sobre un grupo de matemáticas afroestadounidenses que ayudaron a la NASA en la carrera espacial de los años 60, dio la sorpresa al alzarse con el premio del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés) al mejor elenco el domingo por la noche, en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Al no haber estado nominada en la categoría la favorita al Oscar "La La Land", se anticipaba que el premio recaería en "Moonlight" o "Manchester by the Sea".

"Esta historia es sobre unidad", dijo Taraji P. Henson, quien protagoniza junto con Octavia Spencer y Janelle Monae "Hidden Figures". "Esta historia es sobre lo que sucede cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos unimos en una carrera humana. Ganamos. El amor gana. Siempre".

Desde los primeros comentarios del presentador Ashton Kutcher, la ceremonia estuvo salpicada de discursos apasionados sobre inclusión. En una versión muy elegante de las manifestaciones que se desataron alrededor del país durante el fin de semana, la mayoría de los ganadores hablaron de algún modo — ya fuera a través de una anécdota personal o con un grito de guerra — en contra de la prohibición impuesta a siete países por Trump.

Julia Louis-Dreyfus, quien se llevó un premio más por su actuación en la sátira política "Veep", dijo que era la hija de un inmigrante que huyó de la persecución religiosa en Francia durante la ocupación nazi.

"Porque amo este país, me horrorizan sus manchas", expresó Louis-Dreyfus. "Y esta prohibición de inmigrantes es una mancha y es anti-americana".

Quizás el discurso más conmovedor provino de Mahershala Ali, galardonado con el premio al mejor actor de reparto por su aclamado trabajo en "Moonlight" de Barry Jenkins. Ali dijo que en "Moonlight", en la que interpreta a un hombre que hace una diferencia en la dura vida de un niño tímido gay de Miami, había lecciones para la actualidad.

"Vemos lo que ocurre cuando perseguimos gente", dijo Ali. "Se repliegan en sí mismos".

Relató que su relación con su madre era un ejemplo de tolerancia: el hijo de una sacerdotisa se convirtió al islam hace 17 años.

"Pusimos las cosas a un lado", dijo Ali de sus diferencias. "Yo soy capaz de mirarla. Ella es capaz de mirarme. Nos amamos. El amor ha crecido. Eso son minucias, no es tan importante".

Ali estuvo entre los varios aspirantes al Oscar que cementaron su estatus como favoritos, incluyendo a las ganadoras Emma Stone, como mejor actriz por "La La Land", y Viola Davis, como mejor actriz de reparto por "Fences". Pero el premio al mejor actor fue para el astro (y director) de "Fences" Denzel Washington por su trabajo en la adaptación de la obra de August Wilson. La mayoría anticipaba que el premio sería para Casey Affleck, incluido al parecer el propio Washington.

"Soy un hombre temeroso de Dios", dijo éste negando con la cabeza en el podio. "Se supone que debo tener fe, pero no tenía fe".

El discurso más feroz fue el de David Harbour, quien aceptó junto a los astros de "Stranger Things" de Netflix — otro ganador sorpresivo — el premio al mejor elenco en una serie de drama. "Cazaremos monstruos", prometió Harbour en una declaración prolongada que le mereció una ovación del público.

La exitosa serie de Netflix "Orange Is the New Black" obtuvo el premio al mejor elenco de una comedia por tercer año consecutivo.

"Estamos aquí parados en representación de un grupo diverso de personas, representando a generaciones de familias que han buscado una vida mejor aquí de lugares como Nigeria, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Irlanda", dijo la estrella Taylor Schilling, mientras otra actriz del grupo agregó "¡Brooklyn!". "Y sabemos que dependerá de nosotros y de todos ustedes, probablemente, que sigamos contando historias que muestren que lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa".

Un par de veteranos fueron galardonados: John Lithgow como mejor actor en una serie de drama ("The Crown") y Bryan Cranston por su interpretación de Lyndon Johnson en la película de HBO "All the Way". Sarah Paulson ("The People v. O.J. Simpson") y Claire Foy ("The Crown") también recibieron premios.

"La La Land" podrá haber empatado el récord de los Oscar con 14 nominaciones, impuesto un récord en los Globos de Oro con siete victorias y ganado el máximo Premio del Sindicato de Productores el sábado, pero no compitió por el máximo honor en los SAG. Eso significa que si el musical de Damien Chazelle llega a ganar el Premio de la Academia a la mejor película, será apenas la segunda que lo haga sin haber recibido un SAG al mejor elenco en la historia de esta categoría. Sólo "Braveheart" ("Corazón valiente") de Mel Gibson lo logró en 1996.

Los actores, el grupo más grande en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, tienen una influencia considerable. El SAG (Sindicato de Actores de la Pantalla), sin embargo, es mucho más grande: cuenta con unos 160.000 miembros, frente a unos 1.200 actores en la academia.

Lily Tomlin recibió el Premio SAG a la trayectoria el domingo. La actriz de 77 años dio un discurso cálido y divertido en el que incluyó desde consejos sobre la bebida hasta su remordimiento por haber perdido "mucho tiempo sintiendo ambición por las cosas equivocadas".

"¿Escucharon? El Reloj del Día del Juicio avanzó a dos minutos y medio antes de la medianoche", dijo Tomlin. "Y este premio llegó justo a tiempo".