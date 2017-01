[Fotos] Elsa Pataky se vuelca en el deporte durante su estancia en Los Ángeles

Que la actriz Elsa Pataky es una gran aficionada al deporte no debería resultar sorprendente a estas alturas, pero lo cierto es que ahora la popular intérprete ha demostrado ante todos sus seguidores que su actual estancia en Los Ángeles, ciudad en la que ha estado rodando junto a su marido Chris Hemsworth y que facilita su asistencia a todos los eventos de la temporada de premios cinematográficos, le ha llevado a intensificar aún más si cabe el nivel de exigencia de sus entrenamientos en el gimnasio.

Si quiere ver las fotos de le clic aquí.

"Ayer estuve en un gimnasio que se llama PARADISO CrossFit en Venice, donde hacen circuitos con ejercicios muy diferentes de los que se suelen hacer normalmente en un gimnasio y, como ya saben que me gusta probarlo todo, aquí me tienen, entrenando con Fernando Sartorius y la dueña del gimnasio, Martina Paradiso, una entrenadora fantástica. Muchos de los ejercicios me llamaron muchísimo la atención, y la verdad es que fueron todo un reto para mí", reveló en su blog personal de la revista Glamour, al que adjuntó varias imágenes que la retratan exprimiendo al máximo su potencial físico con pesas de gran tamaño.

Teniendo en cuenta que en los últimos tiempos se ha destacado por su condición de gurú del fitness y, hoy en día, ultima los preparativos del que será su segundo libro de trucos y técnicas para animar a sus lectores a conseguir un cuerpo tan fibrado como el suyo, resulta comprensible que la estrella española se haya marcado como objetivo alcanzar la excelencia en el plano físico y emular a las grandes figuras del culturismo para convertirse así en toda una fuente de inspiración para sus seguidores.

"Cada vez que vengo aquí, no puedo dejar de ir al gimnasio favorito de Fernando y mío, el Gold's Gym en Venice, la Meca del culturismo. En sus paredes cuelgan las fotos de los culturistas más famosos del mundo que han pasado por aquí. A mí me encanta entrenar en este lugar mítico, 'Where Legends are made!' ['Donde se forjan las leyendas']", apuntó en la misma publicación.

La simpática artista no olvida que fue precisamente en la meca del cine -su hogar durante varios años antes de mudarse a Australia con su marido- donde terminó de consolidar su pasión por el estilo de vida tan activo que ha venido inculcando a sus retoños y que, además, le hace sentir realizada en el plano personal.

"Como ya sabréis algunos llevo una temporadita en Los Ángeles, una ciudad que conozco bien porque es donde he vivido unos cuantos años. Una de las cosas que más me gustan de Los Ángeles es la facilidad que tienes, si te gusta el deporte y la vida sana, de poder disfrutarlos", indicó antes de reconocer que algunas de las actividades deportivas en las que se ha sumergido estos días han sido para ella todo un desafío.

"Para conseguir acabar cualquiera de esos circuitos, no hay otra que entrenar duro, para aumentar tu fuerza y resistencia cardiovascular. ¡Todo un reto!", explicó para poner de manifiesto la determinación y fortaleza de su carácter.