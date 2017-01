Agropecuarios uruguayos deploran falta de representación en gira presidencial

El presidente del sindicato agropecuario Federación Rural del Uruguay, Jorge Riani, lamentó hoy la falta de representación de su gremio en la comitiva que acompañará al presidente del país, Tabaré Vázquez, en su gira Europea por Alemania, Finlandia y Rusia a comienzos de febrero.

"El presidente de la República lleva una comitiva no solo del Gobierno sino también de empresarios a nivel nacional, y lamentablemente en la comitiva no va ningún representante del sector agropecuario. No hemos sido invitados ni nosotros ni ningún otro gremio agropecuario", dijo hoy Renani en una entrevista con la emisora local Radio Uruguay.

Concretamente Renani denunció la falta de representación tratándose de un "país donde el 70 u 80 % de las exportaciones provienen del agro" y de una visita de la que potencialmente se tratarán los acuerdos comerciales de productos como "carne, productos lácteos o forestales".

En este sentido, el presidente consideró que su gremio tiene que fortalecerse y volverse más "competitivo" y "profesionalizado" para poder competir con otros sindicatos.

Representantes de un centenar de empresas uruguayas y distintas autoridades acompañarán a Tabaré Vázquez, en una gira que por los tres países del norte de Europa con el objetivo de aumentar la exportación, el intercambio comercial y lograr captar inversión.

Durante la visita oficial a estos países, que comenzará el 7 de febrero, además de los contactos comerciales está previsto que el presidente uruguayo se reúna con la canciller alemana, Ángela Merkel; el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö; y con el mandatario ruso, Vladimir Putin.