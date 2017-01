Con aire en la camiseta, la Selección abre el hexagonal final ante Venezuela

La Selección Colombia Sub-20 dará apertura al Sudamericano de la categoría este lunes, a las 4:00PM, enfrentando a Venezuela. El combinado nacional juvenil viene de cosechar dos triunfos consecutivos con los que alcanzó la clasificación, pero al frente tendrá al cuadro revelación.

No se esperan muchos cambios en el equipo del 'Piscis' Restrepo respecto al que alcanzó la clasificación el pasado viernes ante Chile, la única duda estaría en el medio campo, si mantener al volante Kevin Balanta o darle ingreso a Daniel Rojano.

Con tres anotaciones, Ever Valencia es uno de los goleadores del certamen y se ha ganado un lugar en el once titular del equipo de 'Piscis', por lo que el peso en ataque recaerá nuevamente sobre él, mas tras la baja de Damir Ceter.

Venezuela, por su parte, accedió al hexagonal final tras clasificarse invicto, aunque sin sumar victorias, en el Grupo B de la fase inicial. El combinado 'Vinotinto' igualó sin goles tres de sus cuatro juegos (Uruguay, Bolivia y Argentina); mientras que con Perú terminó 1-1.

Una de las fortalezas del once del técnico Rafael Dudamel es la zona defensiva, pues solo ha recibido un tanto a lo largo del torneo.

El juego entre colombianos y venezolanos será el único que no se repita en el torneo, pues la jornada la completan Argentina Vs. Uruguay (6:15PM), equipos que compartieron el Grupo B, y Brasil Vs. Ecuador (8:30PM), equipos que estuvieron juntos en el Grupo A.

Posible formación

Colombia: Manuel Arias; Anderson Arroyo, Jhon Balanta, Carlos Cuesta, Leyser Chaverra; Kevin Balanta, Eduard Atuesta, Luis Díaz, Ever Valencia, Jorge Obregón; Michael Gómez. DT: Carlos 'Piscis' Restrepo.