"Tenemos que levantar la voz contra la injusticia": los actores de Hollywood critican las políticas de Donald Trump durante la entrega de los premios SAG

EPA

Emma Stone es una seria candidata al Óscar.

Desde la primera persona que subió al podio hasta el último premiado, todos hicieron alguna referencia, sutil o más directa, a la situación política que vive Estados Unidos.

La 23ª edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG, por sus siglas en inglés) se celebró este domingo en Los Ángeles, California, en un contexto de clara reivindicación política .

Los discursos de varios actores criticaron la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de restringir el acceso de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a EE.UU.

Así, la primera premiada de la velada, la actriz Julia Louis-Dreyfus ( Veep ), declaró con visible emoción:

"Quiero que sepan que soy hija de un inmigrante . Mi padre huyó de persecución religiosa en la Francia ocupada por los nazis y yo soy una patriota estadounidense y amo este país".

Getty Images

Hidden Figures cosecha premios mientras sigue consiguiendo muy buenos datos en taquilla.

"Precisamente porque amo este país me horrorizan sus manchas. Y este veto a los inmigrantes es una mancha y algo no estadounidense", agregó Louis-Dreyfus.

Las palabras de Louis-Dreyfus marcaron el inicio de una sucesión de referencias, unas más explícitas que otras, a las decisiones más recientes del presidente Trump.

¿Demasiada politización?

BBC Mundo

La estatuilla de los SAG, conocida como TheActor, está inspirada en esta figura.

Uno de los más vehementes y más aplaudidos por sus compañeros fue David Harbour, de la serie Stranger Things , que ganó el premio a mejor elenco de serie dramática.

"Estamos unidos en el hecho de que todos somos humanos y estamos juntos en este paseo horrible, doloroso, feliz, emocionante y misterioso que es la vida.

"Protegeremos a los raros y los marginados, aquellos que no tengan casa. Superaremos las mentiras. Cazaremos monstruos ", exclamó.

También el elenco de Hidden Figures , ganadora del premio más importante de la gala, subrayó la necesidad de recurrir al amor y dejar las diferencias a un lado.

Sorprendentemente, no cobró protagonismo el caso del director iraní Asghar Farhadi , nominado al Oscar a mejor película de habla no inglesa por The Salesman , quien tras conocerse que el veto de Trump le impediría acudir a la ceremonia anunció que no vendrá aunque se lo permitan .

Hubo alguna voz que preguntó si no se estaba exagerando en el activismo político en un sector cuyo trabajo es el espectáculo y el entretenimiento.

A la pregunta de la prensa sobre estos mensajes, Emma Stone respondió: "Vivimos momentos muy inusuales y tenemos que levantar la voz contra la injusticia".

EPA

Denzel Washington ganó el premio a mejor actor por su actuación en "Fences".

Estos premios que entregan los actores a sus colegas suelen ser el indicativo más fiable de lo que puede suceder en las categorías interpretativas de los premios Oscar que entrega la Academia de Cine de Hollywood.

La sorpresa de la noche fue el premio al mejor actor para Denzel Washington por su papel en Fences , arrebatándole el honor a Casey Affleck ("Manchester frente al mar").

Lista de ganadores

Estos fueron los premiados de la 23ª edición de los premios SAG:

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor actuación de elenc o en una película : Hidden Figures

EPA

Viola Davis es una de las actrices de moda, con varios Emmy, un Globo de Oro y una nominación al Oscar en el bolsillo.

Mejor interpretación masculina : Denzel Washington, Fences

Mejor interpretación femenina : Emma Stone, La La Land

Mejor interpretación masculina de reparto : Mahershala Ali, Moonlight

Mejor interpretación femenina de reparto : Viola Davis, Fences

Mejor elenco de dobles de riesgo : Hacksaw Ridge

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor actuación de elenco en una serie dramática: : Stranger Things, de Netflix

Mejor actuación de elenco en una serie de comedia : Orange Is the New Black , de Netflix

Mejor interpretación masculina en drama : John Lithgow, The Crown

Mejor interpretación femenina en drama : Claire Foy, The Crown

Mejor interpretación masculina en comedia : William H. Macy, Shameless

Mejor interpretación femenina en comedia : Julia Louis-Dreyfus, Veep

Mejor interpretación masculina en miniserie o filme para TV : Bryan Cranston, All the Way

BBC Mundo

Mahershala Ali logró el único premio para Moonlight.

Mejor interpretación femenina en miniserie o filme para TV : Sarah Paulson, The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story

Mejor elenco de dobles de riesgo : Game of Thrones

Premio honorífico a una trayectoria artística : Lily Tomlin.

Camino a los Oscar

Esta edición de los premios del Sindicato de Actores deja el panorama de aquí a los Oscar, que se entregan el 26 de febrero, menos claro de lo que parecía.

La favorita de la temporada, La La Land, obtuvo el sábado el reconocimiento del Sindicato de Productores pero no estaba nominada como mejor elenco en los SAG.

La victoria de Hidden Figures en dicha categoría, por delante de "Manchester frente al mar" y Moonlight abre el abanico de posibilidades para las películas que le harán competencia al musical de Damien Chazelle.

AFP

La La Land sigue acumulando premios, en este caso para su actriz principal, Emma Stone.

En cuanto a los actores, las candidaturas que se mantienen como favoritas para los Oscar son las de Viola Davis como actriz de reparto y Emma Stone como actriz protagonista. Ambas actrices repitieron Globo de Oro y premio SAG.

Mahershala Ali como actor de reparto por su papel en Moonlight tiene también serias opciones, pese a no haber obtenido el Globo de Oro.

Sin embargo, el Oscar a mejor actor, que parecía destinado a Casey Affleck, está ahora más disputado.

Conoceremos el desenlace en poco menos de un mes.