“Si el ELN quiere el cese bilateral debe desescalar el conflicto”: Juan Camilo Restrepo

El jefe de la delegación de paz del Gobierno para los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, aseguró que el ejecutivo no se dejará presionar para tomar decisiones en “un sentido u otro” ya que la negociación será un duro camino por recorrer en el que las partes deben poner toda su voluntad.

Aclaró que el tema del cese el fuego bilateral de hostilidades será un tema que se tocará en la negociación, pero su pronta implementación dependerá de las actitudes que tenga el ELN.

“Es que no es a punta de operaciones pistola, es que no es a punta de francotiradores, no es a punta de paros armados como van a poder, si eso es lo que están pensando, presionar a esa mesa de negociación en un sentido u otro. Esa no es la manera cómo vamos a encausar la negociación”.

Restrepo señaló que cada acción terrorista del ELN lo único que logra es aplazar la posibilidad de implementar un cese el fuego bilateral y definitivo. Sin embargo, esta declaratoria dependerá del avance de las negociaciones y de los gestos de paz de esa guerrilla.

La fase pública será instalada el próximo 7 de febrero y un día después, es decir el 8, iniciará el primer ciclo de conversaciones que podría durar unos 40 días.