Venezuela rechaza "excusas" del vicepresidente colombiano por episodio en Tibú

Venezuela rechazó hoy las "excusas" del vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras, para "justificar" sus declaraciones "denigrantes, discriminatorias e insolentes" sobre la exclusión de los venezolanos a algunos beneficios sociales en Colombia.

El episodio hace referencia a las declaraciones del vicepresidente en zona de frontera con ese país en las que señalo que las casas gratis que se entregan por parte del gobierno nacional no son para los “venecos”.

La Cancillería venezolana calificó en un comunicado las disculpas del vicepresidente colombiano como una pretensión de "justificarse en supuestos resguardos legales" y lamentó la actitud "reincidente y violatoria" de los derechos humanos e indicó que "ejercerá las acciones que correspondan ante los órganos de justicia internacional".

Es importante mencionar que Vargas Lleras dijo esa misma jornada que la legislación colombiana no permite entregar casas gratis a extranjeros y aseguró que no quiso ofender al pueblo venezolano al afirmar el pasado miércoles que la vivienda social no era "para los venecos", una expresión que, aseguró, es "un término amable".