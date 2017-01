Premios Nobel de Paz se reúnen desde el jueves en Bogotá

Todo listo para que esta semana se inicie en Bogotá, la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, en la que no se descarta que el expresidente de Estados Unidos, Barak Obama, asista a este evento de talla internacional.

El vicepresidente de Articulación Público Privado de la Cámara de Comercio de Bogotá, Jorge Mario Diaz, afirmó en Caracol Radio, que cerca de 300 personas y organizaciones que han recibido el premio Nobel de Paz, se harán presentes en este programa.

"Tendremos un grupo de personas que han contribuido a generar espacios reconciliados, sociedades que han resuelto sus problemas de conflicto, expresidentes que han sido reconocidos por su contribución a la paz, el primer ministro de Irlanda que contribuyó a ponerle fin al conflicto de su país y al expresidente de Timor Oriental, José Ramos Horta, que trabajo en el exilio y después fue presidente de su nación", dijo Diaz.

También estarán presentes en el evento el expresidente Oscar Arias, que contribuyó a poner fin algunos de los conflictos en Centro América y activistas de derechos humanos como Roberta Menchú que ha aportado a revindicar el derecho de las personas indígenas, particularmente en Centro América.

En cuanto a la expectativa por la presencia en la Cumbre del expresidente Obama, El vicepresidente de Articulación Público Privado de la Cámara de Comercio de Bogotá, manifestó que a un no se confirmado, obviamente hace parte del grupo de premios Nobel Invitados, las gestiones se hicieron "directamente de nosotros desde la Cámara organizadora y también el presidente Santos le curso su invitación, pero aún no hemos recibido confirmación y no descartamos la posibilidad de que esté presente".

Jorge Mario Diaz, dijo que el objetivo de la Cumbre es una iniciativa que lleva mucho tiempo y se busca contribuir con los temas de paz, no solamente los que están en Colombia, sino del mundo porque es una cumbre global.

Señaló que estas personas discutirán los temas relacionados con los conflictos actuales y las posibilidades de poner fin a esos conflictos.

"Tendremos un espacio también para que participen mucha juventud y hemos convocado a 400 jóvenes de diferentes organizaciones estudiantiles de todo el mundo que vendrán con proyectos e iniciativas para compartirlos con un número similar en Colombia, para empezar a genera la cultura de la Paz en las nueva generaciones", afirmó El vicepresidente de Articulación Público Privado de la Cámara de Comercio de Bogotá, Jorge Mario Diaz.

Por su parte la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, dijo que la entidad, con aliados públicos y privados, promueve la atracción de eventos a la ciudad como parte de la estrategia de mercadeo de ciudad, dada la inversión y el empleo que éstos generan.

Durante los cuatro días que durará el evento, entre el jueves 2 y el 5 de febrero del presente año, la capital del país se beneficiará por lo menos 15 sectores de la economía local como la hotelería, gastronomía, transporte y logística, entre otros.