Jefe de gabinete de Trump: El veto no afecta a residentes permanentes en EEUU

Washington, 29 ene (EFE).- Reince Preibus, jefe de gabinete del presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó hoy que el veto temporal a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana no afectará a quienes poseen la tarjeta de residente permanente ("green card", si bien tendrán que someterse a un mayor escrutinio.

En declaraciones al programa "Meet the Press" de la cadena NBC, Priebus señaló que la medida "no incluye a poseedores de una 'green card'", que tienen el derecho a trabajar en EEUU y posteriormente a la ciudadanía, y no se les negará el regreso a Estados Unidos.

Sin embargo, el jefe de gabinete matizó que el veto tendrá un impacto en los residentes si "van y vienen" a esos países, pues estarán "sujetos a un mayor escrutinio".

Preguntado si los ciudadanos estadounidenses también pueden sufrir el impacto de ese bloqueo, Priebus respondió que dependerá de la "autoridad discrecional" del funcionario de aduanas de turno.

"Si eres un ciudadano que viene y va a Libia (uno de los países vetados) -explicó-, es probable que te sometan a más preguntas cuando llegas al aeropuerto".

Priebus pareció contradecir a un funcionario del Gobierno que indicó este sábado que los residentes necesitarán una exención del consulado estadounidense de turno para regresar.

Ese proceso, cuya duración se desconoce, se desarrollará caso a caso, según aseguró el funcionario, quien subrayó que esas personas deberán entrevistarse a ese efecto con personal del consulado de EEUU antes de abandonar sus países.

Trump ha causado una enorme polémica y confusión, dentro y fuera de Estados Unidos, con la orden ejecutiva que firmó el pasado viernes para luchar contra el terrorismo yihadista.

El decreto ley suspende tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia.

Según cálculos de la web de investigación periodística ProPublica basados en datos estadísticos, unos 500.000 ciudadanos de esos siete países han recibido una "green card" durante la última década.

El veto provisional provocó este sábado el caos y la indignación en medio mundo, mientras numerosos viajeros veían bloqueado ya su acceso a territorio estadounidense y se producían protestas en varios aeropuertos de EEUU.