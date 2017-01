El iraní Asghar Farhadi dice que no irá a los Óscar tras la orden de Trump

El cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado al Óscar por "El viajante", anunció hoy que no acudirá a la ceremonia en respuesta al veto decretado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, a la entrada de ciudadanos de Irán y de otros países de mayoría musulmana.

Farhadi, que inicialmente tenía previsto asistir a la gala que se celebrará en Los Ángeles el 26 de febrero, no lo hará incluso si recibiera una excepción a la nueva norma para poder viajar, según explicó en un comunicado remitido a The New York Times.

El director consideró que la orden firmada por Trump el pasado viernes es "injusta" y establece unas condiciones que no puede aceptar.

"Humillar a una nación bajo el pretexto de proteger la seguridad de otra no es un fenómeno nuevo en la historia y siempre ha sentado las bases para la creación futura de división y enemistad", señaló Farhadi.

El cineasta iraní condenó en la nota las medidas aprobadas por Trump y criticó a los "intransigentes" y sus políticas divisorias, tanto en EE.UU. como en su país.

A priori, Farhadi está afectado por la decisión de Trump que veta durante 90 días la entrada en el país a todos los iraníes y a los ciudadanos de otras seis naciones de mayoría musulmana.

El director, que en 2012 ya ganó un Óscar a la mejor cinta de lengua no inglesa por "Nader y Simin, una separación", está nuevamente nominado en esa categoría por "El viajante".

La protagonista de la película, Taraneh Alidoosti, ya anunció esta semana que no acudiría a la ceremonia como protesta por las medidas que entonces preparaba Trump y que finalmente oficializó el viernes.