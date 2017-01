Federer sobre su retirada: "Tengo mucho tenis pero si me lesiono, quién sabe"

El suizo Roger Federer no tiene planes de retirada aún a pesar de sus 35 años, pero tanto en la entrega de premios tras la final del Abierto de Australia, como luego en la conferencia de prensa, dejó abierta la cuestión.

"En la entrega de premios, lo dije un poco en general", comentó Federer al recordar la frase de "Si vuelvo el próximo año..", "pero se que me hay aún mucho tenis en mi. Ahora, si me lesiono, y si me pierdo el próximo año, quién sabe lo que sucederá", señaló.

Más en positivo y con gracia, Federer comentó que ahora, él y su equipo iban a disfrutar del triunfo en la fiesta, como estrellas del rock. "Cuando ganas, el viaje a casa no es un problema. Si pierdes, es brutal. Por eso me siento afortunado hoy", dijo Federer.

"Será largo de asimilar pero cuando llegue a Suiza me daré cuenta de lo grande que es esto. Solo se puede comparar con mi Roland Garros en 2009", recordó el suizo por su triunfo en París donde logró el único grande que le quedaba.

"Rafa ha sido definitivamente muy especial en mi carrera. Creo que me ha hecho mejor jugador", dijo sobre el español. "El y un par de jugadores más lo han hecho por mi, porque el nivel de su juego me ha hecho subir. El juego de Rafa es complicado, lo digo claramente, Mi último gran desafío es siempre jugar contra él. Definitivamente es muy especial", añadió

"Me dije, ganar a Rafa será súper especial y muy dulce, porque no le había vencido en una final del Grand Slam desde hace 'muuuucho' mucho tiempo. La última fue en Wimbledon 2007, en cinco sets. Ahora he sido yo".

"No resté bien en el cuarto set, él jugó sacando al cuerpo. Entonces me dije a mi mismo, que si tenía que perder este partido sería atacando", señaló sobre su mentalidad ofensiva.

"Me dije a mi mismo, juega libre. Eso es lo que discutí con Ivan y Severin (sus entrenadores) antes de los encuentro. Pega a la bola, no juegues contra tu rival. Se libre en tu cabeza, en tus tiros, y ve por ellos", relató.

"Este era el primer Grand Slam de Ivan (Ljubicic) como entrenador o jugador. Estaba nervioso todo el día y tuve que calmarle", sentenció Federer. EFE.