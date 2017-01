Cabal: "Este título va para toda Colombia y para todos los que me ayudaron"

Juan Sebastián Cabal dedicó el título del mixto del Abierto de Australia ganado este domingo junto con la estadounidense Abigail Speers a toda Colombia, y a la gente que le ayudó en los últimos doce años cuando vivió sus peores momentos por una grave lesión en la rodilla izquierda que casi le cuesta la retirada.

El jugador de Cali, en una entrevista con EFE, mostró su alegría, tras convertirse en el segundo jugador, después de Ivan Molina, en ganar un Grand Slam hace 43 años, cuando el zurdo de Maceo se impuso en el mixto de Roland Garros junto con la estadounidense de origen checo Martina Navratilova.

"Muy contento, porque es el fruto a muchas horas de trabajo y de mucho sacrificio y contento sobre todo por Abigail", dijo Cabal. "Sé lo que va a significar ese titulo para ella, en su último año. Si es que no la convenzo para que vuelva, porque jugar aquí le encanta", comentó.

"Este año jugaré con ella lo que ella quiera jugar y lo que el ránking nos permita también. Vamos a jugar todos y si no, buscaré a otra, no puedo hacer otra cosa", dijo.

"Ivan Molina fue el último. Robert (Farah) y yo hemos estado cerca en los últimos años, en Roland Garros y en Wimbledon, y ahora me tocó a mi disfrutar", comentó sobre el hasta ahora único título del Grand Slam para Colombia. "La historia y los récords están para romperlos y esperemos que no sea el último", añadió.

"Esperemos que lo difícil sea solo la primera vez y ojalá que se vuelva rutina y no haya que esperar mucho tiempo para otro", dijo el jugador de Cali, que relató que ganar a Dodig y Mirza, fue fruto de su constancia.

"Teníamos un plan de trabajo muy claro, sabíamos lo que teníamos que hacer y simplemente lo mantuvimos. Las variables que pudieran haber durante el encuentro lo manejamos bien, y tuvimos que variar poco, simplemente salimos a hacerlo y a disfrutarlo", añadió.

Cabal comentó que el público colombiano que acudió a la Rod Laver Arena se mostró "impresionante". "Con mucho cariño, con mucho apoyo. En la pista había mucho colombiano y siempre recibimos mucho cariño en todos lados. Por eso estoy tan contento y quiero agradecer a todo el público que vino aquí y a toda Colombia", dijo.

"He tenido muchos mensajes, pero solo he podido contestar a mi familia, para decirles que todo estaba bien, que he estado un poco ocupado. Que descansaran y que mañana podríamos hablar mejor", añadió el ganador.

"Se lo dedico a mucha gente. Esto significaba mucho para todos nosotros. Obviamente va para toda Colombia, que nos apoya en las buenas y en las malas. Especialmente a Colsánitas, que nos apoya y que ha hecho demasiado por nosotros", dijo para señalar a quien se lo dedicaba.

"La gente que me conoce bien sabe que hace once o doce años tuve una lesión bastante grave que casi me hace retirarme. Gracias a Colsánitas, que llevan 15 años apoyándome, hicieron un buen trabajo", explicó. "Si me dicen hace doce años que yo iba a estar aquí celebrando un título del Grand Slam, pues no lo creería", añadió.

"Se lo dedico a todas esas personas que han trabajado conmigo desde hace 15 años que saben todo lo que hemos luchado y trabajado para estar aquí hoy en día, y a toda mi familia, a mi esposa y mi hijo que están en casa apoyándome siempre", dijo Cabal.

"Lo soñaba, todo el mundo lo sueña, pero uff, hay mucho del dicho al hecho, como se dice. Hoy estoy cumpliendo un sueño y espero poder darle muchas alegrías más a Colombia y a toda esta gente", añadió el campeón del mixto del Abierto de Australia, segundo título del Grand Slam para este país. EFE.

