Mollema:"Ganar en San Juan supondría un gran golpe moral para la temporada"

El holandés Bauke Mollema (Trek), líder de la Vuelta a San Juan, considera que "ganar esta prueba supondría un gran golpe moral para el Giro de Italia y todas las carreras en las que participe.

"Todavía no he ganado, pero sin duda ganar aquí sería importante para mi y para el equipo y un buen golpe moral, pero no solo para el Giro, sino para la Tirreno Adriático y todas las carreras que haga", dijo.

Aunque mantuvo las diferencias de 14 y 16 segundos sobre el español Óscar Sevilla y el colombiano Rodolfo Torres a falta de una jornada, el "tulipán de Groningen" aún no se fía.

"Estoy muy contento por haber llegado líder a falta de una etapa y espero mantener el jersey azul hasta el final. Queda un día, hemos hecho lo más difícil y lucharemos también mañana por el objetivo, que no es otro que ganar la carrera. Atención al calor y el aire", advirtió.

Mollema se refirió a la decisión de los jueces de recortar el recorrido por los 42 grados de temperatura que marcaba el termómetro.

"Todos preferimos correr con calor, pero cuando es excesivo y supera el límite de los 40 grados es peligroso, por lo tanto estoy contento con la decisión de reducir los kilómetros.

Preguntado por la forma de correr del pelotón en la carreteras argentinas, Mollema se refirió a la diferencia de la cultura ciclista respecto a Europa.

"En Europa tenemos otro estilo de correr, nos respetamos más. En Argentina se hace un ciclismo agresivo en la carretera, a veces excesivo. Es su cultura y hay que respetarlo", concluyó.