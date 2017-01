"Siempre he salido de los cargos que he ocupado por la misma puerta por la que entré, nunca por la puerta de atrás y siempre con la frente en alto y con mis manos libres y limpias. Esta vez no será la excepción", aseguró.

Acosta estaba por cumplir su periodo e incluso en su momento se habló de que buscaría su reelección.

En los próximos días se reunirá la directiva de la federación para nombrar un encargado mientras se elige el reemplazo de Amilkar Acosta.