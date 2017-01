Rossi sufre una contractura en la zona de los isquiotibiales

El delantero italiano del Celta de Vigo Giuseppe Rossi, que tuvo que ser sustituido en el minuto 42 del partido que este sábado enfrentó a su equipo con el Leganés en Butarque, sufre "una contractura en la zona de los isquiotibiales mediales internos de la pierna izquierda".

Así lo informó el club gallego a través de un comunicado de prensa en su página web.

No obstante, los servicios médicos señalan que es una lesión "leve" y que no requerirá pruebas a mayores, por lo que no está descartado para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que el Celta disputará el próximo jueves contra el Deportivo Alavés en Balaídos.