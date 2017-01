Quiero ganar todos los campeonatos que juegue Santa Fe: Stracqualursi

Independiente Santa Fe está a 90 minutos de su tercera Superliga Águila. Este domingo recibe al Medellín en juego de vuelta tras el 0-0 en el Atanasio Girardot.

Gustavo Costas, DT de Santa Fe solo hará un cambio. Jonathan Gómez por Daniel Buitrago, pero desde la banco de alternativas estará Denis Stracqualursi, atacante argentino que dejó una buena impresión en los 31 minutos que tuvo.

Una opción de gol de cabeza y una tarjeta amarilla dejaron claro que Stracqualursi no da balones por perdidos y a cada jugada va con fuerza y decisión. El argentino confiesa que aún le cuesta la altura de Bogotá “Costó el tema de la altura, pero es normal, todo extranjero la pasa cuando llega”, dijo el atacante.

Con paso por Everton de Inglaterra, San Lorenzo, Emelec y Lanús, Denis confiesa porque se inclinó esta temporada por Independiente Santa Fe “Aparte de los que significa Santa Fe en Sudamérica, los logros que tuvo en los últimos años tanto de local como internacional, conozco el cuerpo técnico y eso pesó mucho”.

Stracqualursi de 29 años y 1,91 de estatura se traza desde ya sus objetivos con el último campeón de la Liga Águila “Lograr los campeonatos que juegue, sabemos que son difíciles. Como grupo debemos trabajar para lograr esos objetivos que son muchos”.

Aunque los últimos delanteros internacionales no han marcado diferencia (Daniel Angulo, ‘Pulpo González, Guido Di Vanni) Dennis no se pone meta de goles, pero no duda en trabajar duro para lograr su máximo nivel.