Jornet gana la segunda prueba de la Copa del Mundo de esquí de montaña

El atleta español Kilian Jornet se ha llevado este sábado la segunda prueba de la Copa del Mundo de esquí de montaña, en categoría individual, que se ha celebrado en la localidad de Cambre d'Aze, situada en los Pirineos franceses.

En una disputada carrera, el atleta español ha cruzado la meta segundo, a tan solo tres segundos de Damiano Lenzi, pero una penalización al italiano por parte de los jueces le ha permitido subirse a lo más alto del podio.

El riesgo de avalancha debido a las fuertes nevadas que se han registrado en la zona a lo largo de las últimas semana ha obligado a los organizadores ha cambiar el recorrido original.

Sin embargo, Jornet, que en la cita inaugural de la competición disputada el fin de semana pasado en Andorra terminó sexto, ha recuperado las buenas sensaciones.

"Ha sido una batalla hasta el final. En la última bajada del recorrido he salido yo unos metros por delante pero Damiano me ha seguido bien y me ha ganado por unos segundos. Sin embargo, estoy muy contento de volver a tener buenas sensaciones, de haber vuelto a estar luchando delante", ha analizado Jornet tras la prueba.

Tras la llegada a meta de ambos atletas, los jueces de la Federación Internacional de Esquí de Montaña (ISMF por sus siglas en inglés) han penalizado al italiano, quedando la clasificación final con Jornet primero con un tiempo de 1h.32:24, Lenzi segundo, a 57 segundos, y Matteo Eydallin tercero (1h.34:24).

En categoría femenina, Laetitia Roux, vencedora en Andorra, ha vuelto a ser la más rápida. La francesa ha ganado con un tiempo 1h.37:02, 2 minutos y 16 segundos menos que la segunda clasificada, la también gala Axelle Morallet, mientras que la suiza Maude Mathys ha ocupado la tercera plaza con un crono de 1h.40:20.

La mejor esquiadora española ha sido Claudia Galicia, que ha quedado cerca del podio con una quinta posición, a 59 segundos de la sueca Emelie Forsberg, cuarta clasificada.

Después de su paso por Fontblanca (Andorra) y Cambre d'Aze (Francia), la Copa del Mundo individual viajará hasta Erzincan (Turquía), Prato Nevoso (Italia) y la Val d'Arán (España) en este 2017.