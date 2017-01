Ex presidente de la CIDH fue delegado por la ONU para elegir magistrados del tribunal especial de paz

De esta forma Naciones Unidas cumple su papel de participar en este mecanismo independiente encargado de elegir a los jueces que se encargarán de la justicia transicional para las Farc y los demás actores del conflicto, que se encuentra en trámite y estructuración en el congreso de la república.

Sayán es abogado, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex ministro de justicia y ex canciller del Perú.

Recordemos que el mecanismo acordado entre el gobierno y las Farc contempla que un delegado de la ONU, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Internacional de Justicia Transicional, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Consejo Superior de las Universidades del Estado colombiano integren un comité que escoja de manera independiente los nombres de quienes integrarán este tribunal temporal encargado de impartir justicia e imponer penas restaurativas a quienes confiesen su participación en alguna etapa del conflicto.

"El Sr. García-Sayán tiene amplia experiencia con las Naciones Unidas. Fue nombrado Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados en diciembre de 2016 y fue jefe del componente de derechos humanos de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y miembro de El Panel de Rediseño sobre el Sistema de Administración de Justicia de las Naciones Unidas", señala un comunicado enviado por este organismo multilateral.