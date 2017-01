Procuraduría archiva investigación a Jorge Armando Otálora

Después de un año la Procuraduría General determinó archivar la investigación a Jorge Armando Otálora, el defensor del Pueblo que fue denunciado por acoso laboral y sexual. La procuraduría de Fernando Carrillo consideró que nunca hubo pruebas que ameritara continuar con la investigación que abrió Alejandro Ordóñez.

En 44 páginas firmadas por la procuradora encargada Martha Isabel Castañeda, el Ministerio Público ordenó terminar con el proceso disciplinario "al verificarse que la conducta de maltrato no existió", referente a la denuncia de acoso sexual dice la entidad que "al verificarse que la conducta no podía iniciarse por no hacer parte de las quejas disciplinarias".

La Procuraduría de Ordóñez había lo había suspendido por tres meses de su cargo. Las denuncias habían sido instauradas por Astrid Helena Cristancho y José Manuel Osorio. "Ninguno de los testigos hizo manifestación para que conocieran un supuesto acoso sexual en contra de Astrid Cristancho o en contra de cualquier otro servidor de la Defensoría. Tampoco conocían la supuesta relación sentimental entre Cristancho y Otálora".

Otálora por su parte, asegura que no ha sido notificado de la decisión de la Procuraduría.

La Fiscalía adelanta otra investigación penal por acoso sexual, fuentes confirmaron que ya escucharon los testigos de ambas partes pero hasta el momento no se ha definido si hubo o no el delito.