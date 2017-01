Le Pen denuncia que el PE viola sus derechos al reclamarle 340.000 euros

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, denunció hoy que el Parlamento Europeo viola "todas las reglas del Estado de Derecho" al exigirle la devolución de 340.000 euros por supuesta malversación de los fondos que recibió en su dotación como eurodiputada.

Le Pen, en una conferencia de prensa en Denain (norte de Francia), se quejó de que la Eurocámara "de manera perfectamente unilateral, sin justificar las razones, ha decidido reclamar el reembolso del salario de mi asistente, que trabaja de verdad".

Una forma de señalar que su asistente parlamentaria Catherine Griset, remunerada con la partida que la presidenta del Frente Nacional recibía como diputada europea, tenía un empleo efectivo a diferencia de la esposa del líder de la derecha, François Fillon, de la que se sospecha que fue contratada por su marido en un empleo ficticio cuando era parlamentario en Francia.

Afirmó que luchará contra la medida del Parlamento Europeo, que le ha dado un mes para devolver esos 340.000 euros, que incluyen en particular los 298.500 euros supuestamente desviados para pagar a Catherine Grisset porque trabaja para el Frente Nacional en su sede de Nanterre, a las afueras de París, y no en la Eurocámara.

A ese respecto, consideró que no tienen validez los criterios utilizados para decretar que la asistente no pasaba el tiempo "suficiente" en el Parlamento Europeo.

También se le ha exigido que abone los 41.554 euros utilizados para el sueldo de Thierry Leger, que no es asistente parlamentario de Le Pen sino su guardaespaldas.

La líder de la extrema derecha reprochó que no se le haya escuchado ni se le hayan dado argumentos para exigirle que abone "una suma tan considerable".

A su juicio, "es una decisión política del Parlamento Europeo, que no es una administración, sino un órgano político dirigido por un socialista (en alusión a Martin Schulz, que ya ha dejado la presidencia) que siempre ha dicho que haría lo que pudiera para romper nuestro grupo, para combatirnos políticamente".

Antes de ofrecer la conferencia de prensa, Le Pen estuvo en Calais para reiterar sus posiciones contrarias a la inmigración en una ciudad símbolo de ese cuestión, adonde llegan cada año miles de extranjeros para intentar pasar clandestinamente al Reino Unido.

La presidenta del FN destacó que, pese al desmantelamiento a finales del pasado año del gran campamento de sin papeles conocido como "la jungla", "Calais es una ciudad que sigue martirizada por la inmigración clandestina".

"Hay que cambiar radicalmente la política de inmigración en nuestro país", afirmó Le Pen antes de precisar que "mientras no se cierren las fronteras, no se controlen las fronteras nacionales (...) y no se expulse a esos clandestinos a sus países de origen, seguirán acumulándose en la frontera británica cada vez más impermeables por el 'brexit'".