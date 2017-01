Menonitas expectantes ante posible liberación de joven en poder de guerrilla

La colonia menonita de Río Verde se mantiene hoy expectante ante la posible liberación de Franz Wiebe, de 17 años, después de que la comunidad cumpliera con el reparto de alimentos que puso como condición para su puesta en libertad la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que secuestró al joven en julio pasado.

"Hay expectación respecto a la liberación, aunque no sabemos si el grupo cumplirá con su palabra. Se está esperando a ver qué sucede", dijo hoy a Efe el teniente coronel Víctor Urdapilleta, portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el cuerpo creado para combatir a la guerrilla.

Los pobladores de Río Verde, en el norteño departamento de San Pedro, procedieron el jueves a repartir alimentos por valor de 100.000 dólares en los asentamientos campesinos de Antebi Cue (norte) y de Guahory (centro), siguiendo las instrucciones de la guerrilla.

Las condiciones para la liberación de Wiebe se comunicaron a través de un video en el que aparece el joven, en su primera prueba de vida desde que fue secuestrado.

Sin embargo, mientras que los campesinos de Antebi Cue aceptaron la entrega, los de Guahory, un asentamiento que vivió varios desalojos entre septiembre de 2016 y enero de 2017, expresaron su repulsa a las prácticas de la guerrilla y rechazaron los alimentos, que quedaron en un galpón a la espera de los acontecimientos, según Urdapilleta.

En ese sentido, el portavoz elogió esa actitud al subrayar que se trató de una "extorsión" con fines "populistas".

"Elogiamos que los campesinos de Guahory no hayan aceptado los alimentos. No era una donación desinteresada, sino una extorsión y una manera de hacer propaganda", declaró Urdapilleta.

Las exigencias para liberar a Wiebe, por cuya libertad en un principio la guerrilla pidió 700.000 dólares a su familia, se encontraban junto a varios materiales impresos y audiovisuales hallados la pasada semana entre dos estancias en el norteño departamento de San Pedro.

La familia del secuestrado divulgó el jueves uno de esos materiales, el video en el que Wiebe explica la exigencia del grupo armado del reparto de víveres como condición para liberarlo.

El día anterior se difundió otro video en el que aparecen tres mujeres armadas y con el rostro descubierto, y en el que una de ellas lee un comunicado en el que define al EPP como "el ejército uniformado del pueblo pobre".

"No somos terroristas, no somos criminales, somos hijos del pueblo pobre (...). Sin justicia no hay paz", dice la mujer en las imágenes.

Wiebe, quien fue secuestrado en Río Verde, es el segundo miembro de la comunidad menonita de Paraguay secuestrado por el EPP, que desde hace más de un año tiene cautivo a Abraham Fehr, por cuya liberación pidieron el pago de medio millón de dólares.

Además, el EPP tiene en su poder desde hace algo más de dos años al suboficial de la Policía Edelio Morínigo, por cuya libertad se ofreció un canje de prisioneros de la guerrilla que el Gobierno no aceptó.

En la zona norte de Paraguay fue secuestrado el pasado octubre el empresario ganadero Félix Urbieta, hecho que apunta a un grupo escindido del EPP, según las autoridades.

El Gobierno paraguayo atribuye al EPP medio centenar de asesinatos y varios secuestros desde su fundación en 2008.