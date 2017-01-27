[Fotos] Los nombres reales de las estrellas del Pop

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Caracol Radio
27 ENE 2017 - 18:45
CET
GEORGE MICHAEL: GEORGIOS KYRIACOS PANAYIOTOU
RICKY MARTIN: JOSÉ ENRIQUE MARTÍN MORALES
MARILYN MANSON: BRIAN HUGH WARNER
LMFAO: STEFAN KENDAL GORDY AND SKYLER AUSTEN GORDY
GENE SIMMONS: CHAIM WITZ
JAY-Z: SHAWN COREY CARTER
ELTON JOHN: REGINALD KENNETH DWIGHT
KATY PERRY: KATHERYN ELIZABETH HUDSON
BOB DYLAN: ROBERT ALLEN ZIMMERMAN
LADY GAGA: STEFANI JOANNE ANGELINA GERMANOTTA
PINK: ALECIA MOORE
SNOOP DOGG: CORDOZAR CALVIN BROADUS
AVICII: TIM BERGLING
NICKY JAM: NICK RIVERA CAMINERO
MACKLEMORE: BEN HAGGERTY
EMINEM: MARSHALL MATHERS
MILEY CYRUS: DESTINY HOPE CYRUS
LIL WAYNE: DWAYNE MICHAEL CARTER, JR.
RINGO STARR: RICHARD STARKEY
MARC ANTHONY: MARCO ANTONIO MUNIZ
MADONNA: MADONNA LOUISE CICCONE
CALVIN HARRIS: ADAM RICHARD WILES
ADELE: ADELE LAURIE BLUE ADKINS
ALICIA KEYS: ALICIA AUGELLO COOK
THE WEEKND: ABEL TESFAYE
BRUNO MARS: PETER GENE HERNANDEZ
AXL ROSE: WILLIAM BRUCE ROSE, JR.
SHAKIRA: ISABEL MEBARAK RIPOLL