Cineasta kurdo no irá a Festival de Cine de Miami como "protesta pacífica"

El kurdo Hussein Hassan, director del filme iraquí "Reseba, The Dark Wind", no asistirá en marzo al Festival de Cine de Miami (EE.UU.) como "protesta pacífica" y al considerar que "no parece posible" visitar EE.UU. bajo el Gobierno del presidente Donald Trump.

La organización del festival anunció hoy en un comunicado que el cineasta iraquí detuvo su proceso de aplicación para la visa, en momentos en que Trump tiene previsto endurecer las condiciones de entrada en Estados Unidos para los habitantes de países de mayoría musulmana.

"Como un acto de protesta pacífica, Hussein Hassan decidió retirar su solicitud de visa. Nosotros, los cineastas kurdos, esperamos que Donald Trump reconozca al pueblo kurdo", señaló en el comunicado el productor de la película, Mehmet Aktas.

"Ahora parece imposible para un artista kurdo visitar Estados Unidos para presentar su trabajo", agregó.

Aktas precisó que el realizador arriesgó su vida para filmar en "primera línea" los combates entre kurdos y el grupo terrorista Estado Islámico (EI), con el fin de "presentar la verdadera cara de la guerra".

El productor señaló que Hussein Hassan "no es un luchador en la línea de frente, sino que lucha con su alma artística contra el terrorismo y los crímenes", y recordó que Estados Unidos es el aliado más cercano y más importantes para Kurdistán.

El director del festival, Jaie Laplante, lamentó la decisión del director y señaló que mantendrán la proyección del largometraje al considerarlo precisamente como una de las cintas más "oportunas, emocionantes e importantes del Festival de este año".

"Es esencial que no se establezcan obstáculos que impidan a los artistas la libre discusión de su trabajo, e igualmente esencial que los artistas del mundo se sientan bienvenidos en Estados Unidos", expresó Laplante.

Aseguró que unos de los valores esenciales del Festival de Cine de Miami es el vincular la comprensión cultural y provocar el pensamiento y la discusión.

El festival, que se realizará entre el 3 y 12 de marzo, presentará 131 largometrajes, documentales y cortos de 40 países, incluyendo 22 estrenos mundiales.