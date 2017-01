Jefe Ferrocarriles uruguayos no ve impedimentos para avanzar por fábrica UPM

El presiente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Wilfredo Rodríguez, dijo hoy que no ve "ningún elemento" para que la segunda planta de celulosa de la compañía finlandesa UPM que está en estudio actualmente no se instale en el país.

"Todo indica que no hay hasta el momento ningún elemento para que no se siga avanzando y la planta no se instale en el Uruguay", dijo Rodríguez en una entrevista con Efe.

En julio de 2016 la empresa finlandesa propuso al Gobierno uruguayo una serie de requisitos en infraestructura sobre los que iniciaron conversaciones que pudieran fructificar en una posible instalación de una segunda planta de celulosa en el país, que se ubicaría a orillas del Río Negro (centro), y que se sumaría a la que ya tiene operando en Fray Bentos (oeste).

Esta obra, que implicaría la rehabilitación de cerca de 300 kilómetros de vía, además de la modernización de la estructura férrea a su entrada al puerto de Montevideo, está estimada en un costo de 1.000 millones de dólares.

En ese sentido, los técnicos de AFE trabajan en conjunto con los de UPM y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas en el análisis del trazo de la vía, según explicó el presidente de la entidad pública.

"Tenemos que llegar a mediados de año con una definición de cuál sería la traza, por donde va a ir, si se va a usar la vía existente, si se va a construir una vía paralela (...) todas esas cosas se están trabajando", especificó.

Por otro lado, el presiente de Uruguay, Tabaré Vázquez, viajará el próximo febrero a varios países del norte de Europa, entre los que figura Finlandia.

"Yo creo que allí (en Finlandia) se va a analizar cuáles han sido los avances y cuál es el grado de compromiso que asumimos de acá en adelante", concretó Rodríguez.

Y añadió que en su opinión "todo indica que viene caminando bien".