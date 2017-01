Gaviria:"Tengo el mejor equipo para preparar el esprint

El colombiano Fernando Gaviria (Quick Step) señaló tras ganar su segunda etapa en la Vuelta a San Juan que la clave para tener un doblete es que dispone "del mejor equipo para preparar el esprint".

"He ganado ya dos etapas porque tenemos el mejor tren, el mejor equipo y sacamos ventaja de ello. Además estamos todos muy fuertes y preparamos muy bien el esprint. Seguiremos buscando más victorias estos días y en toda la temporada", dijo.

El ciclista de La Ceja (Antioquía), explicó que "a la hora de preparar el esprint no se establece una distancia para atacar, no es un cálculo matemático, por lo que tenemos en cuenta las piernas que llevamos y el terreno".

Una vez más, el doble campeón mundial en pista cruzó la meta con el gesto habitual de besarse la muñeca. "Llevo una pulsera, que por cierto, la he perdido, para agradecer a mi madre todo lo que hace por mi. Es la persona que me regaña todas las mañanas para que me levante y salga a entrenarme".

Ante la etapa de montaña de este viernes, Gaviria dijo que no conoce la subida, pero "será tendida y será cuestión de aguantar lo que pueda hasta el final".