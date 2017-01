Sotheby's subasta una escultura española del siglo XIII por 106.000 dólares

Sotheby's subastó hoy una escultura religiosa española del siglo XIII, que representa a la virgen con el niño entronizados, por 106.000 dólares, más de 5 veces su valor máximo estimado.

La pieza, de 90 centímetros de altura y hecha de madera policromada, proviene de la Iglesia de Salinas de Monreal, en Navarra, de la que fue comprada por un coleccionista en 1929.

Esta escultura fue uno de los protagonistas de la subasta de hoy de Sotheby's, en la que se presentaron más de 200 obras de los antiguos maestros y piezas textiles que se vendieron por cerca de 8,6 millones de dólares.

Una de las obras que mayor precio alcanzó fue un "Retablo del Martirio", una pieza de madera recubierta en oro de la segunda mitad del siglo XV proveniente de Nottingham, en Inglaterra, que alcanzó 1,3 millones de dólares, cerca de 4 veces del valor estimado.

Una "Paloma Eucarística" policromática de Francia que data de 1215-1235 también fue recibida con entusiasmo por los asistentes a la subasta, que pujaron hasta los más de 790.000 dólares por los que fue vendida.

Asimismo destacaron la pintura "Batalla de Scheveningen", del holandés Jeronymus van Diest, que se vendió por 150.000 dólares, y "Capriccio de un paisaje urbano imaginado", del italiano Michele Marieschi, que alcanzó los 138.000 dólares.

Sin embargo, tres cuadros del español Miguel Parra Abril, tasados en más de 60.000 euros cada uno, no consiguieron despertar el interés de los coleccionistas y no fueron vendidos al no alcanzar el valor deseado.

Sotheby's celebra desde el pasado miércoles y hasta el viernes 3 días de subastas de más de 550 obras de arte fechadas entre el siglo XIV y el XIX.