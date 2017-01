Actriz de la iraní "The Salesman" boicoteará los Óscar por medidas de Trump

Taraneh Alidoosti, protagonista de "The Salesman", película iraní candidata al Óscar como mejor cinta de habla no inglesa, dijo hoy que no acudirá a esa ceremonia en señal de protesta por la restricción de visados que planea el presidente de EE.UU., Donald Trump.

"La restricción de visados de Trump para los iraníes es racista. Tanto si esa medida incluye eventos culturales o no, no asistiré a los premios de la Academia de 2017 en señal de protesta", escribió Alidoosti en su cuenta oficial de Twitter.

Se espera que Trump apruebe próximamente la reducción del número de refugiados que pueden entrar en Estados Unidos y el bloqueo temporal de aquellos que soliciten asilo y provengan de naciones "propensas al terrorismo", en las que el presidente estadounidense incluiría a Siria, entre otros países árabes.

La medida, según el diario The Washington Post, afectaría a los visados de los inmigrantes que provienen al menos de Libia, Somalia, Irán, Irak, Sudán y Yemen.

Asghar Farhadi, director de "The Salesman" y uno de los cineastas más conocidos del país, se alzó en 2012 con el Óscar a la mejor cinta de lengua no inglesa por "A Separation".

Ese largometraje, un drama familiar que relata la ruptura de un matrimonio en el Irán contemporáneo, se convirtió en la primera cinta de esa nacionalidad en ser galardonada con una estatuilla.

"En un tiempo como este en el que se habla de guerra, intimidación y agresiones, mi país, Irán, suena aquí por su gloriosa cultura, una cultura rica y antigua que ha sido enterrada bajo el pesado polvo de la política", afirmó Farhadi sobre el escenario al recoger el premio.