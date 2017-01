Sing tendrá una secuela en 2020

Los actores Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon y Seth MacFarlane prestaron sus voces para esta película que cuenta el deseo del koala Buster Moon de organizar el concurso de canto más importante del mundo.

Como en la primera entrega, los estudios Illumination Entertainment y Universal Pictures se encargarán de producir la secuela de "Sing". Ambas compañías comunicaron hoy también que la segunda parte de "The Secret Life of Pets" (2016) se retrasará un año, por lo que en lugar de estrenarse en julio de 2018 lo hará en el mismo mes de 2019.



Con 875,5 millones de dólares de ingresos en los cines, "The Secret Life of Pets" fue la sexta película más taquillera en 2016 en todo el mundo.