El Dow Jones cumple la orden de Trump

Nueva York, 26 ene (EFE).- El Dow Jones de Industriales volvió a anotar hoy un nuevo récord, por encima de los 20.000 puntos, una marca que conquistó el miércoles, y con ello pareció cumplir la orden dada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Ahora tenemos que subir, más y más arriba. No queremos quedarnos ahí", afirmó Trump en unas declaraciones a la televisión cuando fue consultado acerca de la marca histórica de los 20.000 puntos que fue lograda en la sesión del miércoles.

Ni corto ni perezoso, el Dow Jones tomó nota y hoy terminó con 20.100,91 enteros.

Fue el único de los tres principales indicadores que terminó en positivo. El selectivo S&P 500 retrocedió un 0,07 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq estuvo peleándola hasta el final, y acabó con un retroceso del 0,02 %.

Todo ello está sucediendo en medio de la nueva tanda de resultados trimestrales, que hoy fueron recibidos en Wall Street con sentimientos dulces y amargos.

El parqué neoyorquino castigó al grupo de equipos industriales Caterpillar por sus malos resultados del trimestre más reciente y, además, por revisar a la baja su previsión para este año.

Pero se reconcilió con la química DuPont dos días después de haber dado a conocer sus propios resultados. Hoy avanzó un 1,72 % y terminó liderando las ganancias del Dow Jones.

Todavía falta mucho. De las firmas que componen el S&P 500, sólo una tercera parte había dado a conocer sus datos antes de la apertura de hoy. De todos ellos, cerca del 70 % tuvieron resultados trimestrales que superaron lo que esperaban los analistas.

Mañana le toca a la petrolera Chevron, la segunda más importante del país, y a la aerolínea American Airlines, la que tiene mayor volumen de pasajeros en Estados Unidos, entre otras firmas.

Habrá que ver si esos datos impulsan otra vez al Dow Jones para que, como dice Trump, siga yendo "up, up, up".