Routledge renueva su contrato con el Swansea hasta 2019

El Swansea City ha anunciado este jueves la renovación del contrato del extremo inglés Wayne Routledge hasta el 30 de junio de 2019.

Routledge, de 32 años, en las filas del Swansea desde 2011, podría extender un año más su estancia en el conjunto galés dependiendo del número de encuentros disputados.

"Había varios clubes interesados en mí, pero la decisión de seguir aquí no fue realmente complicada. El club quería me quedara y yo quería continuar. No había ninguna duda", reveló el mediapunta inglés.

"Para alguien que ha estado en muchos clubes y se ha movido bastante, siempre es positivo asentarse en un sitio", agregó el exjugador de Crystal Palace, Tottenham, Portsmouth, Fulham, Aston Villa, Cardiff, Queens Park Rangers y Newcastle.

El futbolista, antiguo internacional inglés sub-21, que en las últimas semanas había sido relacionado con un traspaso al Birmingham City, se quedará, por lo menos, dos temporadas y media más en Gales, donde ha marcado 20 goles en 204 encuentros.

"Llevo aquí desde nuestra primera temporada en la Premier League y estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Mi hija nació aquí y mi familia está totalmente aclimatada a la ciudad. Este nuevo contrato hará que llegue a los 10 años en el club, un tiempo que ha sido maravilloso en mi carrera y en mi vida", concluyó Routledge.