Zidane: "Lo que más me duele es perder así porque hicimos un gran partido"

francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, achacó la eliminación de la Copa del Rey a la falta de acierto de su equipo en los dos partidos, se mostró "contento" con la imagen de su equipo en Balaídos y abogó por centrarse en la Liga Santander y en la Liga de Campeones.

"Nosotros después de un gol de mala suerte no hemos bajado los brazos. Hicimos un gran partido hasta el final y nos ha faltado poco. Tengo que felicitar a todo el equipo porque lo hemos dado todo. A nadie le gusta perder. Nosotros vamos a seguir, jugando así, con carácter y con personalidad, como hicimos hoy", comentó el técnico del Real Madrid.

En este sentido, apuntó: "Tácticamente hemos hecho un gran partido, hemos molestado al rival pero nos ha faltado un gol. Con el partido que hicimos la única cosa que tenemos que hacer es descansar. Tenemos otras competiciones por delante".

"Soy el responsable de este equipo y creo que vamos a seguir con el mismo discurso. No se ha podido con esta pero podemos pelear las otras dos competiciones que nos quedan", agregó.

Recordó que la eliminatoria "es a dos partidos" y en ambos su equipo dispuso de ocasiones para doblegar al Celta: "No se ha podido pasar por circunstancias pero estoy contento con lo que hicimos. Tenemos que seguir".

"Lo que más duele es perder así. Cuando tu no mereces pasar la eliminatoria no pasa nada. Te culpas y ya está. Pero ahora no hay que culpar a nadie porque creo que hemos planteado un partido serio, con personalidad. La pena es que no hemos conseguido lo que esperábamos. Estoy decepcionado por los chicos, no por el partido", insistió.

Aseguró no estar preocupado "por la falta de puntería", ya que, a su juicio, esto "forma parte del fútbol": "Nosotros le vamos a dar la vuelta a esto. Hay que seguir trabajando, creer que podemos conseguir cosas buenas".