¿Cuáles son los videos con más visitas en YouTube?

1. Park Jae-Sang o como es conocido mundialmente "PSY", es un cantante surcoreano que con su éxito "Gangnam Style" se convirtió en todo un fenómeno mundial. El video cuenta con más de 2.745.811.353 de visualizaciones.

2. La muerte del actor estadounidense Paul Walker marcó un antes y un después en la franquicia de películas "The Fast And The Furious". Por eso los artistas Wiz Khalifa y Charlie Puth lanzaron "See You Again", que rápidamente se convertiría en un pieza ideal para recordar a Walker. Actualmente registra 2.378.850.376 de visualizaciones.

3. Justin Bieber es otro de los artistas jóvenes más exitosos del momento. "Sorry" no sería la excepción, con una cifra de 2'196.180.134 de visualizaciones.

4. Bruno Mars, responsable de temas como "Just The Way You Are", "The Lazy Song", entre otros, ocupa el cuarto lugar con "Uptown Funk", un tema que realza lo mejor del baile, coreografía y puesta en escena del artista.

5. La cantante y compositora nacida en Pensilvania, Estados Unidos Taylor Swift, cierra este TOP con un éxito de su más reciente álbum "1989". Un total de 1.934.966.335 visualizaciones registra hasta ahora.