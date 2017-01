"Hay que romper el tabú": por qué la supermodelo Hanne Odiele reconoció públicamente que es intersexual

Getty Images

Hanne Gaby Odiele se sometió a dos grandes cirugías cuando era niña y adolescente.

"Las personas intersexuales deberían poder tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo".

La afirmación es de la supermodelo belga Hanne Gaby Odiele, quien contó que es intersexual en un video para una organización sin fines de lucro que apoya a los jóvenes que nacen sin un cuerpo claramente femenino o masculino.

Odiele, de 28 años, dijo en una entrevista que esperaba que su revelación ayudara a romper el tabú que rodea a las personas intersexuales.

"Me ha costado mucho dolor" , dijo.

Odiele es catalogada como una de las modelos "íconos de la industria" de la moda , según la página web especializada Models.com.

Fue descubierta en un festival de música en Bélgica a los 17 años y desde entonces ha participado en desfiles de casas de alta costura como Chanel, Prada y Givenchy.

De pequeña, los médicos le diagnosticaron el Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos (SIA). Es decir que, mientras que genéticamente se le identificó con el género masculino, con un cromosoma X y uno Y, era resistente a las hormonas masculinas y a los andrógenos y no tenía útero ni ovarios.

La modelo nació con testículos internos, que le removieron cuando tenía 10 años luego de que los médicos le advirtieran a sus padres que podían causarle cáncer en el futuro.

Getty Images

La modelo ha sido elogiada tras hacer pública su condición.

Angustia y desinformación

Según la Organización de Naciones Unidas, esta condición llamada SIA afecta a alrededor del 1,7% de la población mundial.

"Supe en algún punto después de la operación que no iba a poder tener hijos. No me llegaba la menstruación. Sabía que algo andaba mal", le dijo al diario estadounidense USA Today.

La modelo se sometió a una segunda cirugía reconstructiva vaginal a los 18 años.

Pero dijo que los procedimientos le causaron gran angustia .

Por eso, expresó, quiso hablar en público para desmotivar a otros padres a que hagan que sus hijos participen en lo que quizá puede ser una cirugía innecesaria.

"No es un asunto tan grande ser intersexual, si simplemente fuéramos honestos desde el principio", dijo en el video. "Se convierte en un drama por lo que les hacen".

Getty Images

La belga es catalogada como una de las modelos más importantes en la industria de la moda.

Elogios por su coraje

El esposo de Odiele, John Swiatek, quien también es modelo, le dijo a USA Today que se sentía "increíblemente orgulloso" de su esposa por haber hablado en público de ser intersexual.

"Me impresiona su decisión de ser activista por los derechos de los niños intersexuales, para darles una oportunidad de pensar bien qué quieren hacer con sus cuerpos.

"A Hanne, su familia y a muchos otros no les suministraron suficiente información ni opciones", dijo.

La icónica revista de moda Vogue calificó la decisión de Odiele como "un acto de enorme coraje".

"Odiele está explorando territorio desconocido", señaló la publicación en su página web.

"Aunque reconoce que la han inspirado modelos transgénero como Hari Nef y Andreja Pejic, es imposible identificar siquiera a una persona conocida en cualquier campo que sea abiertamente intersexual".