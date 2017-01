Fuerzas Militares no aflojarán en seguridad para el expresidente Uribe y su familia

Ante el incidente de la exprimera dama Lina Moreno de Uribe en Inzá, Cauca, donde se escucharon ocho disparos durante su estadía en un hotel, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas dijo que la seguridad, del hoy senador, Álvaro Uribe y su familia es de mayor importancia para las Fuerzas Militares y no se aflojará en la seguridad de este núcleo familiar.

“No hay ninguna posibilidad de que nosotros aflojemos en la seguridad de ese núcleo familiar tan importante para la estabilidad nacional”, dijo el ministro, quien agregó que la agrada que Lina Moreno haya visitado Tierradentro, Cauca, una región que hasta hace unos años no se podía visitar.

De los disparos que escuchó la exprimera dama en su paso por Inzá dijo “que el esquema de seguridad de Lina Moreno actuó bien. “Parece que los disparos que sí se oyeron a lo lejos no estaban dirigidos a doña Lina, pero sí los hubo. Y eso amerita una investigación. Ella estaba en un hotel con más personas que escucharon esos disparos”, dijo Villegas.

El ministro resaltó “que estoy investigando porque no estoy satisfecho con lo que tengo, pero no tengo ninguna documentación que me indique que fuera algo en contra de ella”.