Consejo de Estado niega tutela para repetir el plebiscito por la paz en la Costa

Uno de los argumentos del Consejo de Estado para negar la tutela que buscaba repetir el plebiscito donde no se pudieron instalar las mesas de votación por el Huracán Matthew, fue que los ciudadanos de la Costa Caribe no interpusieron ninguna acción en busca de proteger su derecho al voto.

La alta corporación explicó que el tutelante no tenía registrada su cédula en la Costa sino en Boyacá, por lo que no fue directamente afectado. Él argumentaba que la imposibilidad de los ciudadanos de la Costa de votar por el huracán habría influido en los resultados de esas votaciones en las que ganó el NO.