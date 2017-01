El festival de cómic de Angulema homenaje la figura de René Goscinny

El festival internacional de cómic de Angulema, que arranca mañana y durará hasta el domingo, conmemora con un premio especial la obra del guionista de "Astérix", René Goscinny.

A pesar de títulos tan famosos como "Astérix", "Lucky Luke" o "Iznogud", Goscinny, fallecido en 1977, no había sido nunca premiado, ni siquiera a título póstumo, por el festival de Angulema, uno de los más importantes del género a nivel mundial.

El certamen rememora ahora los 40 años de su fallecimiento con la creación de un galardón especial, el "Premio Goscinny", que se suma a los otros nueve concedidos a lo largo de estos días.

Esa distinción, destinada a subrayar la labor de los guionistas de cómic de todo el mundo, será entregada esta noche a modo de preámbulo al festival.

El ganador, Emmanuel Guibert, autor de obras como "La guerre d'Alan" o "Ariol", fue anunciado hoy por el jurado de dicho premio, presidido por Anne Goscinny, hija del célebre autor.

La ciudad de Angulema, en el sur de Francia, se sumó al homenaje del festival con la inauguración hoy en su estación de tren de un obelisco que recoge citas de la obra de Goscinny, como la célebre frase "están locos estos romanos", de la saga "Astérix".

Ese obelisco de piedra, con seis metros de alto y siete toneladas de peso, es el monumento dedicado al mundo del cómic más grande del mundo y supone un guiño directo a los que extraía Obélix en su cantera.

Goscinny no será el único homenajeado en Angulema. Una exposición de la obra del estadounidense Will Eisner, creador del héroe clásico del mundo del cómic "The Spirit", será presentada mañana conmemorando el 100 aniversario del nacimiento del artista.

Otras fechas recordadas serán los 50 años de la serie "Valerian y Lureline", de Christine y Mézières, y los 60 del personaje Gaston Lagaff, creado por el diseñador belga André Franquin en 1957.

El jurado, presidido por la diseñadora británica Posy Simmonds, será el encargado de repartir los premios, entre los que destacan la "Fauve d'Or" al mejor cómic, y el "Premio Revelación", dedicado a jóvenes artistas.

Entre los galardonados de otros años se encuentran leyendas del panorama internacional como el estadounidense Art Spiegelman, creador de "Maus", o el argentino José Muñoz.

El festival reunirá en esta 44 edición a 2.000 artistas, 13 exposiciones y 42 obras que optan a premio, en un género que representa el 7 % de la producción editorial francesa en la actualidad.