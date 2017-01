Fuerte presencia de Brasil en la sección "Panorama" de la Berlinale

La Berlinale dio a conocer hoy el programa completo de la sección "Panorama", segunda en importancia del festival, que cuenta con una "fuerte presencia de Brasil", país del que proceden 5 de los 51 filmes que se exhibirán.

Dos de estos trabajos, anunciados hoy, son el breve filme de animación "Vênus - Filó a fadinha lésbica" ("Venus - Filly the Lesbian Little Fairy"), de Sávio Leite, y "Como Nossos Pais" ("Just Like Our Parents"), de Laís Bodanzky.

En esta última, el cineasta escenifica con gran naturalidad el día a día de tres generaciones en Sao Paulo como unos fuegos artificiales de pasiones individuales y mentiras existenciales, señala el comunicado de la Berlinale.

Estos dos títulos se suman a los tres filmes brasileños anunciados ya previamente, entre ellos "Vazante", de Daniela Thomas y coproducida con Portugal, que se enmarca en el contexto temático del "universo negro", y que abrirá junto a la alemana "Tiger Girl", de Jakob Lass, el apartado "Panorama Special".

La participación brasileña se completa con la ya anunciada "Pendular", de Julia Murat y coproducida con Argentina y Francia, así como el documental "No Intenso Agora" ("In the Intense Now"), de João Moreira Salles, incluida en "Panorama Dokumente".

La Berlinale anunció también hoy la inclusión en "Panorama" del debut en la dirección del actor español Eduardo Casanova, "Pieles", un ejemplo de la apuesta en esta edición por el "cine europeo de autor".

El primer largometraje de Casanova está basada en sus cortos anteriores y muestra en imágenes intencionadamente artificiales a personas deformes que por ser diferentes a las demás viven ocultas y apenas se atreven a salir a la calle, donde existen pocos espacios donde puedan sentirse protegidas.

España estará presente asimismo con el documental de Fernando León de Aranoa sobre Podemos, titulado "Política, manual de instrucciones", dentro del apartado "Panorama Dokumente", como ya había informado previamente la organización del festival.

El festival destacó hoy además la presencia de tres "sorprendentes" filmes independientes de China y Hong Kong -la coproducción "Bing Lang Xue" ("The Taste of Betel Nut"), de Hu Jia; "Ciao Ciao", de Song Chuan (China y Francia); y la china "Ghost in the Mountains", de Yang Heng -que "arrojan una luz fresca sobre los complejos cambios en este gigante país".

El listado definitivo de la sección "Panorama" incluye 51 filmes procedentes de 43 países, 21 de ellos dentro del apartado "Panorama Dokumente" -que cuenta también el documental chileno "El Pacto de Adriana", de Lissette Orozco- y 30 repartidos en el programa principal y la subsección "Panorama Special".

La 67 edición de la Berlinale se inaugura el próximo 9 de febrero y contará este año con el realizador y guionista holandés Paul Verhoeven como presidente del jurado.