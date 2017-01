Selena Gomez y The Weeknd están siempre en contacto

Aunque sus apretadas agendas profesionales podrían sugerir lo contrario, lo cierto es que los cantantes Selena Gomez y The Weeknd -cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye- han sido perfectamente capaces de compaginar sus numerosos compromisos profesionales con todas las obligaciones y necesidades que se desprenden de su cada vez más sólida relación, hasta el punto de haber compartido en las últimas semanas la mayor parte de su tiempo libre y de no haberse despegado del teléfono en los escasos momentos en los que han tenido que estar alejados.

"The Weeknd está encantado con Selena, ya que su relación está llena de sensualidad y no paran de flirtear entre ellos. Se ríen muchísimo cuando están juntos porque los dos tienen personalidades muy relajadas y flexibles en este sentido. Y cuando no están juntos, no paran de llamarse o de mandarse mensajes de texto para estar siempre en contacto", reveló al portal de noticias E! News una fuente cercana a la pareja.

Sin embargo, el hecho de que los dos intérpretes estén exprimiendo al máximo las satisfacciones y alegrías que se derivan de su mediático idilio no significa que, por el momento, ninguno de los dos tenga intención de llevar su romance a un nivel que exija un compromiso mayor por parte de ambos.

"Por ahora su único propósito es el de disfrutar de la compañía mutua y divertirse todo lo que puedan. Todo esto les ayuda a desconectar de las preocupaciones y del trabajo", añadió el mismo informante.

A pesar de sus intentos por mantener su relación al margen de la opinión pública, hace solo unas semanas ambos se dejaron fotografiar a la salida de un restaurante de Los Ángeles mientras compartían abrazos y un tierno beso, un punto de inflexión en su historia de amor que finalmente les habría llevado a dejar de esconderse ante las cámaras de los curiosos.

"Selena está tan feliz, que no le importa compartir todo lo que le está pasando con el mundo. Abel hace que Selena se sienta segura y no hay nada malo en ello, no tienen por qué dejar de comportarse como siempre cuando están en público. También es verdad que Selena es una chica muy pasional y se desvive por aquellos a los que tiene cariño", explicó el mismo confidente.